Corpos de desaparecidos do submarinos OceanGate podem nunca ser encontrados

Restos do submarino Titã encontrados no fundo do mar a 1.600 pés da proa do famoso naufrágio

Os corpos dos cinco passageiros a bordo do submarino OceanGate, que se perdeu em uma “implosão catastrófica” perto do naufrágio do Titanic, podem nunca ser recuperados do Atlântico , diz a Guarda Costeira dos EUA.

Estavam no submersível o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, de 19 anos, junto com o CEO e fundador da OceanGate Expeditions Stockton Rush, o explorador bilionário britânico Hamish Harding e o renomado mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet.

A Marinha dos EUA detectou um som distinto consistente com uma implosão no dia em que o submersível desapareceu.

O que aconteceu com os corpos do submarino Ocean Gate?

Recuperar quaisquer corpos em tais profundidades do oceano é considerado altamente improvável, de acordo com especialistas. A Guarda Costeira dos EUA anunciou sua determinação em continuar as buscas, com o objetivo de recuperar possíveis vestígios". No entanto, eles alertaram sobre a natureza implacável do ambiente do fundo do mar.

Quando o casco de um submarino desaba, ele se move para dentro a cerca de 1.500 mph (2.414 km/h) - ou seja, 2.200 pés (671 m) por segundo, diz Dave Corley, ex-oficial de submarino nuclear dos EUA.

O tempo necessário para o colapso completo é de cerca de um milissegundo ou um milésimo de segundo.

Um cérebro humano responde instintivamente a um estímulo em cerca de 25 milissegundos, diz Corley. Acredita-se que a resposta racional humana - da percepção à ação - seja de no máximo 150 milissegundos.

O ar dentro de um submarino tem uma concentração razoavelmente alta de vapores de hidrocarbonetos. Quando o casco desmorona, o ar se auto-inflama e uma explosão segue a rápida implosão inicial, diz Corley. Os corpos humanos são incinerados e transformados em cinzas e pó instantaneamente.

Por que uma implosão subaquática acontece?

Uma implosão subaquática ocorre quando um navio desmorona para dentro sob a tremenda pressão em profundidades extremas. Embora a localização exata e a profundidade da implosão permaneçam incertas, os destroços do Titanic estão a aproximadamente 4.000 metros abaixo da superfície. O submersível perdeu contato aproximadamente uma hora e 45 minutos após a descida, que deveria durar cerca de duas horas.

Na profundidade do local de descanso do Titanic, a pressão da água seria equivalente ao peso da Torre Eiffel, de milhares de toneladas.

De acordo com Rick Murcar , diretor de treinamento internacional da National Association of Cave Divers, uma implosão catastrófica se desenrola com uma velocidade surpreendente, ocorrendo em uma fração de milissegundo.

“Este é um ambiente incrivelmente implacável no fundo do mar. Os destroços são consistentes com a implosão catastrófica da embarcação. Continuaremos a trabalhar e vasculhar a área lá embaixo, mas não tenho uma resposta sobre as perspectivas neste momento”, disse o contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA.

O submersível começou sua jornada para o local do naufrágio, que fica a uma profundidade de 12.500 pés no Oceano Atlântico, na manhã de domingo.

Cerca de uma hora e 45 minutos depois, o OceanGate perdeu contato com seu navio de superfície, o Polar Prince. O submersível estava equipado com um suprimento de oxigênio de emergência para quatro dias.

