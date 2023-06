Onde fica o Museu do Titanic nos Estados Unidos e como visitar

Parte exterior do museu e cabine do comandante - Foto: Reprodução/Titanic Museum Attraction

O Titanic Museum Attraction, museu do Titanic nos Estados Unidos, abriga uma réplica do iceberg que causou o náufrago do navio em 12 de abril de 1912. O espaço foi inaugurado em 2010 e é o maior museu permanente dedicado à embarcação no mundo. Veja os detalhes da visitação.

Como visitar o Museu do Titanic?

O Museu do Titanic está localizado na cidade de Pigeon Forge, no estado do Tennesse, Estados Unidos. Os ingressos podem ser adquiridos no site do museu, com valores de US$ 15 para crianças entre 5 e 12 anos e US$ 33 para adultos. Crianças abaixo de 4 anos e idosos não pagam.

O Titanic Museum Attraction abriga mais de 400 artefatos do náufrago mais famoso do mundo, além de mobílias que fizeram parte da decoração do navio e foram resgatadas. O acervo está avaliado em US$ 4,5 milhões, cerca de R$ 21 milhões na cotação atual.

O espaço tem muitas atividades interativas para os visitantes. Logo na entrada, o público se depara com uma réplica gigantesca do navio e do iceberg. O público é tratado como se fosse um hóspede da embarcação e é recebido por colaboradores vestidos com roupas similares a tripulação.

Há o espaço do deck do barco, onde os visitantes podem tocar na réplica do iceberg e colocar a mão na água que tem a mesma temperatura do dia do acidente, de -28º C. Também foram reproduzidas as cabines da primeira classe, com todo o luxo que era oferecido aos passageiros, quartos da terceira e quarta classe, salões, corredores e o bote salva-vidas no qual alguns passageiros conseguiram sair vivos após o acidente.

Se lembra da famosa escada em que os personagens Jack e Rose aparecem? Há uma réplica construída a partir dos desenhos originais do Titanic, que custou cerca de US$ 1 milhão para ser construída.

O museu também conta com um convés inclinado no qual o público pode tentar se equilibrar, assim como na noite na qual a embarcação afundou, e emitir sinais de socorro via rádio.

O Titanic Museum Attraction homenageia as 2.208 pessoas que estavam na embarcação na Sala do Memorial, que traz os nomes de todos elas nas paredes. 1.500 vítimas morreram na tragédia.

"Enquanto o mundo inteiro se lembra do transatlântico de luxo mais famoso do mundo, o Titanic Museum Attraction, em Pigeon Forge, continuará a abrir a porta para o passado de uma maneira única, permitindo que os 'passageiros' experimentem como era andar pelos corredores, salões, cabines e a Grande Escadaria do Titanic enquanto estão cercados por mais de 400 artefatos diretamente do navio e seus passageiros", diz o texto no site oficial.

Onde estão os destroços do Titanic?

Os destroços do Titanic estão localizados a 3.800 metros abaixo do mar, cerca de 600 quilômetros distante da costa do Canadá, no Oceano Atlântico Norte.

O navio só foi encontrado em 1985, mais de setenta anos depois da tragédia. Grande parte dos destroços seguem no fundo do mar até hoje, onde vão permanecer até que desapareçam completamente. Apesar de alguns itens terem sido resgatados, a maior parte da estrutura não resistiria à remoção.

O Titanic afundou após colidir com um iceberg enquanto fazia o trajeto saindo de Southampton, no Reino Unido, rumo a Nova York, nos Estados Unidos.

O acidente foi retratado no filme "Titanic" (1997), dirigido por James Cameron, que se tornou um dos maiores clássicos do cinema mundial e ganhou 11 Oscars. O filme foi protagonizado por Leonardo di Caprio e Kate Winslet no papel de Jack e Rose. O longa-metragem está disponível para os assinantes da plataforma de streaming Star+.

