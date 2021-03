Dalai Lama é vacinado contra COVID-19 com dose de Oxford

Dalai Lama foi vacinado contra a COVID-19 no sábado na cidade de Dharmsala, na Índia. O líder espiritual do Tibete e do budismo tem 85 anos e tomou o imunizante feita em seu país e desenvolvida pela Oxford em conjunto com a AstraZeneca. No momento, outras 10 pessoas que moram junto com o Dalai Lama em sua residência também receberam a dose da vacina.

Dalai Lama é vacinado

O líder espiritual já havia se inscrito no programa para receber a vacina. Ele foi ao hospital no inicio desta manhã para evitar aglomerações e tomou a primeira dose do imunizante. Após a aplicação da vacina, Dalai Lama pediu para que todos fossem corajosos e se vacinassem também, além de cuidarem de sua saúde. Em vídeo publicado em seu site oficial, ele ainda afirma que “Para prevenir problemas sérios, esta injeção é muito, muito útil”, além dizer que a as pessoas deveriam toma-la por um bem maior.

Confira o vídeo gravado pelo Dalai Lama abaixo:

Vacinação na Índia

A Índia começou a vacinação no país no dia 16 de janeiro, até o momento mais de 19,4 milhões de pessoas já foram vacinadas, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde indiano. A partir do dia 1° de março, a Índia liberou a vacina para a população geral tomar. Na segunda etapa de vacinação em que o país se encontra, pessoas com idade superior a 60 anos e 45 anos ou mais com morbidades, podem tomar a primeira dose da vacina. O objetivo do Governo indiano é vacinar cerca de 300 milhões de pessoas até julho.

Desde o início da pandemia o país já registrou mais de 11 milhões de casos da doença e mais de 157 mil óbitos. A Índia, no momento, está com redução de novos casos de COVID-19.