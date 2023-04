Quem é Dalai Lama e o que ele faz?

O 14º Dalai Lama foi o primeiro a se tornar uma figura global, principalmente por sua defesa do budismo e dos direitos do povo do Tibete .

Dalai Lama, 86 anos, está à frente do budismo tibetano há oito décadas. Também chamado de Tenzin Gyatso, ele nasceu em 6 de julho de 1935, e é considerado a figura mais sagrada do budismo tibetano. O monge vive exilado na Índia desde 1959, quando o Tibete foi anexado pela China.

Recentemente, o budista se envolveu em uma polêmica após se flagrado pedindo para um menino beijá-lo, em meados de fevereiro de 2023. (Veja abaixo).

Quem é o Dalai Lama?

O monge é uma das figuras religiosas mais reconhecidas do mundo. Dalai Lama, chamado pelos seguidores como Sua Santidade, ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1989 por “defender soluções pacíficas baseadas na tolerância e no respeito mútuo”. Desde a ocupação do Tibete pela China, há 70 anos, ele passou a simbolizar a luta de seu povo conhecido mundialmente pelo icônico slogan Free Tibet.

O atual Dalai Lama é o 14º em uma linhagem de monges que remonta a cinco séculos, que se acredita serem encarnações do reverenciado Avalokiteśvara ou Chenrezig – um Bodhisattva descrito como o santo padroeiro do Tibete. Bodhisattvas são seres “inspirados pelo desejo de alcançar a iluminação completa, que juraram renascer no mundo para ajudar todos os seres vivos”, diz a descrição oficial no site do budista.

Dalai Lamas têm desempenhado um papel dominante na política tibetana, além de sua liderança espiritual. Dalai Lamas, ou seus regentes, governaram grande parte do planalto tibetano com vários graus de autonomia desde o século 17 até a China ocupar o Tibete em 1950.

A biografia do religioso conta que depois de ter sido “descoberto”, o atual Dalai Lama foi entronizado em 1940 e realizou treinamento monástico no Tibete, alcançando o mais alto grau de doutorado em filosofia budista. Mas ele fugiu de sua terra natal em 1959, depois que uma rebelião tibetana contra o domínio chinês foi fortemente reprimida. O Tibet passou por mudanças radicais em sua ausência. A China investiu pesadamente no desenvolvimento da região, mas grupos de direitos humanos afirmam que as políticas de assimilação chinesa estão destruindo a identidade cultural única do Tibete.

Pequim rotulou o Dalai Lama de lobo em trajes de monge e o considera um perigoso separatista que busca separar o Tibete da China.

Há mais de 60 anos, ele vive em um complexo com um jardim onde ele caminha todas as manhãs se não estiver chovendo, perto de um templo budista tibetano em Dharamshala, uma pitoresca estação montanhosa ao pé do Himalaia no norte da Índia. A cidade abriga a Administração Tibetana Central, também conhecida como governo tibetano no exílio, que representa centenas de milhares de tibetanos que fugiram de sua terra natal desde que ela foi anexada pela China.

Como um Dalai Lama é selecionado?

De acordo com o site de notícias "The economist", quando um Dalai Lama morre – ou mesmo antes de sua morte – um sucessor é encontrado. Tradicionalmente, os monges tibetanos seniores conduzem uma busca elaborada para encontrar uma criança que é a próxima encarnação do Dalai Lama. A procura envolve consultar oráculos, interpretar visões e ler sinais espirituais.

Os monges mais antigos podem encontrar pistas no corpo falecido do Dalai Lama, como a direção que ele enfrenta ou sua postura. Se o corpo for cremado, a direção da fumaça é monitorada como um indicador potencial da direção do renascimento.

Depois que essas visões e sinais são acompanhados e uma criança em potencial é encontrada, há uma série de testes para verificar o renascimento. A criança recebe artefatos, alguns dos quais pertenceram ao Dalai Lama anterior. Se a criança identificar quais objetos pertenceram ao Dalai Lama, isso é considerado um sinal.

O atual Dalai Lama foi encontrado aos dois anos de idade, depois que um monge sênior viu sua vila e casa em uma visão no lago do oráculo. O menino – então chamado Lhamo Thondup – foi capaz de localizar artefatos que pertenceram ao Dalai Lama anterior, incluindo um tambor usado para rituais e uma bengala. “É meu, é meu”, ele teria dito.

O menino foi então educado por monges e preparado para seu papel monástico ao longo da vida. Em 1940, quando tinha cinco anos, foi oficialmente nomeado líder espiritual do Tibete no Palácio de Potala, na capital tibetana, Lhasa, e foi renomeado para Tenzin Gyatso.

Dalai Lama pede desculpas após beijar menino e pedir para ele 'chupar a língua'

Dalai Lama pediu desculpas depois de enfrentar acusações de comportamento impróprio depois de beijar um menino na boca e pedir-lhe para "chupar a língua" em um evento público na Índia.

A interação, que aconteceu no final de fevereiro no templo do Dalai Lama em Dharamshala, contou com a presença de cerca de 100 jovens estudantes recém-formados pela Indian M3M Foundation.

Em um vídeo que se tornou viral, um dos jovens estudantes do sexo masculino se aproximou de um microfone no evento e perguntou ao monge: “Posso te abraçar?”. O monge disse ao menino para subir à plataforma onde estava sentado. Apontando para sua bochecha, ele é ouvido dizendo “primeiro aqui”, após o que a criança o beijou e lhe deu um abraço.

O monge segurou o menino, dizendo “acho que aqui também” e depois deu um beijo em seus lábios. “E chupe minha língua”, disse então o religioso, mostrando a língua, testa a testa com o aluno. O menino rapidamente mostrou a própria língua e foi se afastar enquanto o Dalai Lama ria e puxava o menino para outro abraço, enquanto a plateia ria.

O líder espiritual falou então com o menino, aconselhando-o a olhar para aqueles que criam “paz e felicidade” e não seguir “seres humanos que sempre matam outras pessoas”, antes de lhe dar um abraço final.

Ao se espalhar pela internet, o vídeo foi condenado por muitos, que o chamaram de “inapropriado”, “escandaloso” e “nojento”. A controvérsia gerou um pedido de desculpas do escritório do Dalai Lama, que disse que seu comportamento foi "inocente e brincalhão".

Ele disse em um comunicado : “Sua santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado.

“Sua santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta o incidente.

