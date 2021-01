Disneylândia será local de vacinação em massa contra a covid-19

Fechado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, o Disneylândia Resort será o primeiro grande local a fornecer vacinação em massa contra a covid-19, no Condado de Orange, na Califórnia, segundo as autoridades governamentais do estado, divulgado nesta segunda-feira (11).

Quando começa a vacinação na Disneylândia?

O parque vai começar a receber seus residentes já neste fim de semana. “O Disneyland Resort, o maior empregador de Orange, se preparou para abrigar o primeiro local de vacinação em massa do condado – realizando uma tarefa monumental em nosso processo de distribuição de vacinas”, disse o presidente em exercício Andrew Do, supervisor do Condado de Orange.

Outros locais de vacinação em massa também serão divulgados quando os acordos forem finalizados. Com este planejamento, milhares de pessoas poderão ser imunizadas todos os dias nas cidades.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“O Disneyland Resort tem o orgulho de ajudar a apoiar com o uso do nosso espaço, e somos gratos por todos os seus esforços para combater a Covid-19”, disse Pamela Hymel, diretora médica da Disney Parks.

Casos de covid-19

Em Orange County, condado localizado no sul do estado da Califórnia, mais de 190 mil pessoas testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia e mais de 2.100 mortes foram registradas.

O condado já está vacinando pessoas do grupo prioritário, que envolve profissionais de saúde e pessoas com mais de 75 anos.

“Cada vacinação feita vai ajudar a salvar vidas e a abrir e recuperar a nossa cidade”, declarou Harry Sidhu, prefeito de Ahaheim, dizendo que a “supervacinação” vai começar a combater esses dois problemas.