Nova variante do coronavírus no Brasil: o que se sabe até agora

Em menos de uma semana, surgiu na cidade de São Paulo, uma nova variante do coronavírus. A informação foi passada pelo Dasa – laboratório de diagnóstico que, imediatamente, comunicou o Instituto Adolfo Lutz e a Vigilância Sanitária.

A variante encontrada em São Paulo é da mesma cepa que surgiu dias antes no Reino Unido, o que fez a confirmação dos casos pela execução de um sequenciamento genético. Pelo menos dois pacientes foram confirmados com a contaminação da nova variante do coronavírus. Uma mulher de 25 anos e um homem de 34 anos. Ambos tiveram contato com pessoas que passaram pelo Reino Unido.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, ‘a investigação epidemiológica dos casos segue está em andamento’ e ainda não há mais informações sobre os sintomas dos infectados e seus respectivos quadros clínicos.

Onde surgiu a nova variante do novo coronavírus?

Inicialmente, a nova variante do coronavírus, batizada de B.1.1.7, surgiu no Reino Unido, mais precisamente na cidade de Kent e em Londres, em 20 e 21 de setembro do ano passado. Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS ela já foi registrada em pelo menos outros 17 países.

Ate o momento, não há informações detalhadas de como ela se desenvolveu, uma vez que a transformação do vírus costuma ser silenciosa. “Isso porque elas não alteram o aminoácido e nem interferem na produção ou expressão de uma proteína especial que esteja presente no vírus, sendo o mesmo que aconteceu com as primeiras variações do coronavírus”, explicou Nelson Gaburo, gerente geral do laboratório de apoio DB Molecular ao NovaTech.

Mutação da Covid-19

Ainda não há comprovação de que o vírus esteja mais forte ou cause uma versão mais grave da Covid-19 na população. Cientistas apontam apenas que as trocas genéticas afetaram a maneira como o vírus se fixa nas células humanas, cerca de 56% a 74% a mais nesse contágio, ou seja, a nova variante do Coronavírus pode ter deixado ele mais transmissível.

Segundo Ester Sabino, uma das especialistas que sequenciou a nova variante do Coronavírus o fato de ela não ser mais patogênica não significa que não vá aumentar o número de pessoas doentes. “Quando você tem mais gente infectada, acaba levando a um número maior de pessoas doentes. Sim, ela pode causar bastante estrago. A gente precisa estar atento. E as pessoas precisam entender que todo mundo tem que ter mais cuidado agora”, disse.

Em Londres, por exemplo, a mutação já é responsável por 60% das infecções pela doença, fazendo com que pesquisadores da área se dediquem a descobrir, com urgência, mais detalhes sobre as características da cepa.

Por ela ter apresentado um risco de transmissão maior, a OMS e os órgãos de saúde estão em alerta e observando casos nas pessoas. Por isso, é importante manter as medidas de isolamento, usar máscara e manter a constante higienização das mãos.

Nova variante e a vacina da Covid-19

Já sobre a nova variante do coronavírus afetar ou não a eficácia das vacinas da Covid-19 – que já começaram em mais de 50 países do mundo – o que se sabe é que estudos continuam em andamento.

