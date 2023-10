Que horas vai ser o Eclipse Lunar hoje e cidades

Neste sábado, 28 de outubro, durante o período da tarde, parte dos brasileiros poderão se impressionar com uma dos eventos da natureza mais marcantes para quem se interesse em astronomia. Um eclipse lunar poderá ser visto em alguns estados do país e a boa notícia é quem não conseguir conferir o momento, poderá acompanhar tudo pela internet.

O eclipse lunar deste sábado está previsto para começar às 15h00 (horário de Brasília), segundo o Observatório Nacional, instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O espetáculo visual durará algumas horas e poderá ser visto em algumas partes do país até o começo da noite, com previsão de terminar às 19h25.

O fenômeno ocorre quando a lua está cheia e penetra na sombra do planeta Terra, que se divide em penumbra - uma sombra clara que ainda conta com certa luminosidade do sol - e a umbra - que é escura e não tem luminosidade do sol. Ainda segundo o Observatório, o eclipse solar de hoje será parcial, pois apenas 6% da superfície do satélite natural vai ser coberto pela umbra.

Diferente do eclipse solar, fenômeno que marcou o mundo no começo deste mês de outubro, o eclipse lunar não causa problemas na visão e pode ser visto sem a necessidade de um óculos especial. Você poderá olhar diretamente para o astro durante o evento sem necessidade de preocupação.

Entenda - por que não pode olhar para o eclipse solar

Cidades em que será possível ver o eclipse lunar

Poucas regiões do país vão poder conferir o eclipse lunar de hoje, apenas os estados que estão localizadas ao leste. Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí poderão conferi-lo. O pico do fenômeno do satélite natural está previsto para às 17h14, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Enquanto isso, outras regiões do país até receberão a fase penumbral do eclipse lunar, aquela em que a sombra é clara e ainda recebe luz solar, mas de acordo com o Observatório, não é possível perceber a olho nu a diferença na luminosidade da Lua durante este período.

- Ceará

- Pernambuco

- Paraíba

- Alagoas

- Sergipe

- Rio Grande do Norte

- Parte de Minas Gerais

- Parte de Bahia

- Parte de Maranhão

- Parte de Piauí

Como assistir o eclipse lunar em casa

Se a sua região não aparecer na lista dos estados que vão presenciar o eclipse lunar de hoje ou se mesmo com o fenômeno sendo visto na sua cidade, a visibilidade do céu estiver muito ruim, você poderá conferir o evento astronômico de hoje pela internet. O Observatório Nacional vai transmitir ao vivo como parte do projeto O Céu em sua casa: observação remota, a partir das 15h00 pelo Youtube.

A transmissão será totalmente de graça no canal do instituto. É só entrar no link www.youtube.com/@observatorionacional e depois clicar na aba "ao vivo". Você encontrará o vídeo "O Céu em sua Casa: observação remota’ - Eclipse parcial da Lua". Clique nele e pronto! Se for o horário do início da exibição o vídeo começará automaticamente.

Se você clicar no player antes do horário do eclipse lunar ter início de fato. A tela estará parada na capa do vídeo e começará automaticamente quando a live for liberada pelo Observatório Nacional. Se quiser entrar no site agora mesmo e ser avisado às 15h00 do início do eclipse, é só clicar no botão "receber notificações".

Além de exibir o fenômeno, a live vai contar com astrônomos, que conversarão com o público sobre o assunto, trazendo explicações do assunto, assim como outros temas, como astrofísica, telescópios e obtenção de imagens astronômicas.