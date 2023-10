Eclipse Solar Anular 2023: horário e quais cidades do Brasil

No sábado, 14 de outubro de 2023, a partir das 15h (horário de Brasília), um eclipse solar anular chegará ao Brasil. Durante um eclipse solar anular, a lua parece ligeiramente menor que o sol , por isso não pode bloquear todo o disco. O resultado é um lindo “anel de fogo”.

O anel de fogo viajará por oito estados dos EUA, depois cruzará a América do Sul, passando pelo Norte do Brasil antes de terminar no Oceano Atlântico ao pôr do sol – uma visão espetacular para qualquer navio nas proximidades ver um eclipse solar anular afundando no horizonte.

Quais cidades do Brasil vai ter o Eclipse Solar Anular

O eclipse solar anular deste sábado, 14 de outubro, vai começar às 11h30 e vai ser visível em todas as capitais do Brasil, incluindo Brasília, mas as cidades de Natal e João Pessoa serão os melhores locais para observar o fenômeno.

O eclipse total poderá ser visto nos estados Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. Já nos outros estados será possível apenas uma visão parcial.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a população conseguirá ver o fenômeno parcial a partir das 15h43, chegando ao seu máximo às 16h51 e terminando às 17h50.

Alerta: O uso de binóculos e telescópios especiais só é recomendado com a orientação de um profissional. Além disso, o fenômeno astronômico poderá ser visto através do canal do YouTube do Observatório Nacional . A transmissão começará às 11h30 (horário de Brasília)

O que é Eclipse Solar Anular?

Um eclipse solar anular ocorre quando a lua parece relativamente pequena no céu e não cobre totalmente o disco do sol, deixando um fino anel externo, muitas vezes chamado de “anel de fogo”.

Se a lua pode cobrir completamente o disco solar depende da distância da lua à Terra. A lua tem uma órbita ligeiramente elíptica ao redor da Terra, portanto, em dois pontos por mês, ela está mais distante (apogeu) e mais próxima (perigeu) da Terra, fazendo com que a lua pareça um pouco menor e um pouco maior que a média em nosso céu.

Embora seja visto em grande parte como um aquecimento para o eclipse solar total de 2024, o eclipse solar anular de 2023 é uma ótima desculpa para viajar, e para os caçadores de eclipses que ainda não viram um eclipse solar anular, é uma grande oportunidade.

