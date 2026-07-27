Eclipse solar de 12 de agosto de 2026 poderá ser visto no Brasil?

Eclipse solar quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol

O eclipse solar total previsto para 12 de agosto de 2026 já mobiliza observadores do céu em diferentes partes do mundo. O fenômeno terá uma trajetória que cruzará regiões da Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Espanha e uma pequena parte de Portugal, além de proporcionar um eclipse parcial em diversos países do Hemisfério Norte, segundo a NASA.

Vai dar para ver o eclipse solar no Brasil?

De acordo com os mapas oficiais da NASA, o eclipse solar de 12 de agosto de 2026 não será visível de nenhuma região do Brasil, nem mesmo de forma parcial. A sombra da Lua permanecerá restrita ao Hemisfério Norte e não alcançará a América do Sul. Portanto, quem estiver no país poderá acompanhar o fenômeno apenas por transmissões ao vivo realizadas por observatórios, agências espaciais e instituições especializadas.

O espetáculo completo poderá ser observado em uma faixa estreita que passará por: Groenlândia; Islândia; Norte da Rússia; Oceano Atlântico; Espanha; extremo noroeste de Portugal.

Na maior parte desses locais, a fase de totalidade terá duração inferior a dois minutos. Em alguns pontos centrais da trajetória, ela poderá chegar a quase dois minutos e meio.

O que é um eclipse solar total?

Um eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra sobre o planeta e impedindo que parte ou toda a luz solar chegue a determinadas regiões. O fenômeno pode ser total, quando o disco solar fica completamente encoberto, ou parcial, quando apenas uma parte do Sol é bloqueada.

A forma como o eclipse é observado depende da localização do espectador. Quem está dentro da chamada faixa de totalidade consegue acompanhar o momento em que a Lua cobre completamente o Sol. Já as pessoas que estão fora dessa área podem ver apenas uma parte do disco solar escondida.

Durante a fase de totalidade, a Lua cobre completamente o Sol e deixa visível apenas a coroa solar, a camada externa da atmosfera do astro. Nesse momento, o céu escurece, a temperatura pode diminuir e alguns animais podem mudar seu comportamento devido à redução repentina da luz.

Um eclipse solar total possui cinco fases principais: