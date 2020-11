Eleições nos EUA: saiba quantos delegados tem cada estado americano

Eleições nos EUA – O sistema de votação dos Estados Unidos é conhecido como Colégios Eleitorais. Funciona da seguinte forma: o eleitor marca em uma cédula o candidato que escolher e, em seguida, o voto é encaminhado para os delegados de cada estado. Estes delegados, são representantes dos eleitores locais, os quais depositam os pontos eleitorais no candidato que receber mais votos naquele estado em específico. Ao todo, são 538 delegados nos EUA.

Há algumas contradições neste sistema, devido a forma indireta e retrógada de votação, por ainda usar papel. Entretanto, é assim que a maioria da população americana se sente segura para votar, somente em alguns estados o sistema é eletrônico.

Como é a distribuição de delegados

Cada estado possui uma quantidade diferente de delegados, variando de acordo com o número populacional da região. Por exemplo, a Califórnia, com mais de 39 milhões de habitantes, tem 55 delegados, então o candidato que ganhar no voto popular leva todos os delegados deste estado. Para vencer as eleições presidenciais, deve-se obter no mínimo 270 delegados.

Como o voto não é obrigatório, as campanhas têm o papel, principalmente, de convencer o cidadão a votar. É ainda mais incessante em alguns estados – Texas, Flórida, Pensilvânia, Ohio, Michigan, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona, Wisconsin, Minnesota, Iowa e Nevada -, seja pelo número de delegados ou pelo histórico de eleger presidentes tanto republicanos quanto democratas, tornando-se os estados decisivos nas eleições no EUA.

Quantos delegados tem cada estado dos EUA

Os Estados Unidos possui 50 estados e um distrito. Veja quantos delegados tem cada um deles:

Washington – 12 delegados

Oregon – 7 delegados

Califórnia – 55 delegados

Idaho – 4 delegados

Nevada – 6 delegados

Arizona – 11 delegados

Utah – 6 delegados

Montana – 3 delegados

Wyoming – 3 delegados

Colorado – 9 delegados

Novo México – 5 delegados

Dakota do Norte – 3 delegados

Dakota do Sul – 3 delegados

Nebraska – 5 delegados

Kansas – 6 delegados

Oklahoma – 7 delegados

Texas – 38 delegados

Minnesota – 10 delegados

Iowa – 6 delegados

Missouri – 10 delegados

Arkansas – 6 delegados

Luisiana – 8 delegados

Wisconsin – 10 delegados

Michigan – 16 delegados

Illinois – 20 delegados

Mississípi – 6 delegados

Alabama – 9 delegados

Tennessee – 11 delegados

Kentucky – 8 delegados

Indiana – 11 delegados

Ohio – 18 delegados

Virgínia Ocidental – 5 delegados

Nova York – 29 delegados

Pensilvânia – 20 delegados

Virgínia – 13 delegados

Carolina do Norte – 15 delegados

Carolina do Sul – 9 delegados

Geórgia – 16 delegados

Flórida – 29 delegados

Maine – 4 delegados

Vermont – 3 delegados

Nova Hampshire – 4 delegados

Massachusetts – 11 delegados

Rhode Island – 4 delegados

Connecticut – 7 delegados

Nova Jersey – 14 delegados

Delaware – 3 delegados

Maryland – 10 delegados

Alasca – 3 delegados

Havaí – 4 delegados

Distrito da Colúmbia – 3 delegados

