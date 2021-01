Ella Emhoff, enteada de Kamala Harris, é apontada como ícone fashion

A estudante de design Ella Emhoff, de apenas 21 anos, é uma das poucas jovens que pode dizer que acompanhou de perto a posse presidencial de Joe Biden, uma cerimônia restrita para apenas 1.000 convidados de honra, que parou o mundo no último dia 20 de janeiro.

Filha do segundo-cavalheiro, Douglas Emhoff, marido da vice-presidente Kamala Harris, Ella é fruto do relacionamento de Douglas com a produtora cinematográfica Kerstin Emhoff, que também esteve presente na ocasião. A primeira aparição da jovem foi ao descer as escadas em direção ao Capitólio, local onde ocorreu o juramento de Biden e Kamala.

Acompanhada do irmão Cole Emhoff, de 26 anos, Ella conquistou a atenção do público com seu visual peculiar e um sobretudo da grife italiana Miu Miu. Especialistas de moda e internautas apontam que Ella Homff pode ser o novo “ícone fashion” dos próximos tempos.

And the Oscar goes to… Ella Emhoff & Miu Miu. 👌👌👌 pic.twitter.com/MryDE3sEg8 — Ivana Tomić (@tomicivanaa) January 21, 2021

Ella Emhoff, enteada da Kamala, toda estilosa de Thom Browne e um casaco todo trabalhado na alegoria e adereço. Vem aí jovem ícone fashion pic.twitter.com/PZlPUoIhy7 — Thereza Christina (@Fashionismo) January 20, 2021

meu grande comentário político do dia é que quero um casacão desse da Miu Miu que a Ella Emhoff está usando. pic.twitter.com/GZ44ymi0kN — Renan Guerra (@_renanguerra) January 20, 2021

O estilo de Ella Hemfoff

Ella Emhoff já provou ter um estilo bastante diferenciado. Adepta de cores vibrantes, a enteada compartilha seus visuais e criações em sua conta do Instagram, que já soma 234 mil seguidores. A estudante de design também é fã de miçangas, tricôs e roupas estampadas. O básico não faz parte do seu guarda-roupa.

O próprio traje usado por Ella durante a cerimônia chamou a atenção, apesar de ter sido algo mais “discreto” do que o costume. Em entrevista à Vogue norte-americana, a jovem explicou o processo de escolha da roupa e também revelou o que a levou usar a roupa. “Eu queria algo mais feminino, abraçar o meu lado feminino. Quantas vezes você se prepara para ir em uma inauguração dessas? Esse evento importante merece um traje importante”, afirmou.

O colunista de moda da Paper Mgazine, Evan Ross Katz, comentou sobre Ella Homff no Twitter: “Os enfeites nos ombros do casaco de Ella Emhoff? Sinto o cheiro de um ícone de estilo em formação.” O jornal Daily Mail também chamou Ella de uma “estrela prestes a nascer”.

The shoulder embellishments on Ella Emhoff's coat? I smell a style icon in the making. — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) January 20, 2021

Por de baixo do casaco marrom da Miu Miu, Ella Emhoff optou por um vestido tradicional no tom de vinho. Com decote alto e ombros bufantes, o vestido bordô foi desenhado pela marca de moda feminina Batsheva, que se orgulha de dar uma “inflexão moderna” nos estilos tradicionais americanos e “elementos simbólicos de contenção e repressão”.

Em entrevista à Vogue, Ella afirmou que tem uma ligação com a estilista Batsheva Hay. “Algo que acredito ser muito importante para mim, especialmente com as pessoas que visto, é poder vê-las como artista e designer. Trabalho com pessoas que realmente respeito”, acrescentou.

Jeito extrovertido

Durante a cerimônia de posse presidencial, Ella Emhoff conseguiu mostrar um pouco da sua personalidade extrovertida. Durante o discurso do ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence, Ella foi flagrada levantado as sobrancelhas enquanto o opositor de seu falava. A jovem estava sentada na fileira de trás de Barack e Michelle Obama, portanto os holofotes foram inevitáveis.

I’m very excited for four years of Ella Emhoff pic.twitter.com/8OnMfahEXx — Ann Limpert (@AnnLimpertDC) January 20, 2021

Mas além desse momento, na própria rede social da enteada de Kamala Harris é possível perceber sua descontração. Contudo, em algumas fotos publicadas por ela, caras e bocas são feitas por Ella, provando que ela não tem medo de se expor. Com bastantes referências artísticas, Ella também compartilha seus trabalhos como design de moda.

Quem é Douglas Emhoff, pai de Ella

O advogado Douglas Emhoff de 56 anos entrou para a história dos Estados Unidos ao se tornar o primeiro segundo cavalheiro no país. Casado com a vice-presidente americana desde 2014, Douglas é especializado em direito de mídia, mas desde 2017 quando decidiu de mudar para Washington D.C. para acompanhar Kamala, parou de atuar na área.

Filho do casal de judeus, Douglas nasceu bairro de Brooklyn em Nova York, junto com os irmãos Andy e Jamie. A família morou em Nova Jersey de 1969 a 1981, e mudou-se para a Califórnia, onde casou com Kerstin Mackin. Com ela teve dois filhos, Cole e Ella. Além disso, a relação dos dois durou 16 anos.

Então, após o processo de divórcio, Douglas conheceu Kamala Haaris graças a um encontro armado por Chrisette Hudlin, amiga da vice-presidente, que na época era apenas senadora. Juntos desde então, os dois são o primeiro casal inter-racial a ocupar funções na Casa Branca.

Segundo informações da agência France Press, ainda não foi determinado qual será o novo papel de Emhoff.