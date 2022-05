Elon Musk suspende compra do Twitter e faz anúncio em tweet

Elon Musk twittou na manhã de sexta-feira para dizer que sua proposta de compra do Twitter por US$ 44 bilhões está “temporariamente suspensa”. O anúncio aconteceu depois que a plataforma de mídia social alegou que menos de 5% de seus usuários eram spam ou contas falsas.

O chefe da Tesla twittou na manhã de sexta-feira que o acordo estava sendo congelado enquanto ele aguardava detalhes que apoiassem a afirmação do Twitter. Em um tweet subsequente, Musk disse que “ainda estava comprometido com a aquisição”, em meio a especulações de que o homem mais rico do mundo estava prestes a desistir do acordo ou buscar um preço mais baixo.

+ De top model a magnatas: conheça a família de Elon Musk

Por que Elon Musk suspendeu a compra do Twitter?

Em seu posto sobre a suspensão da compra do Twitter, Elon Musk incluiu um artigo da Reuters de dez dias em seu tweet, que informava que o Twitter havia dito em um documento regulatório que contas falsas ou de spam representavam menos de 5% de sua base de usuários.

“O acordo do Twitter suspendeu temporariamente os detalhes pendentes que suportam o cálculo de que contas falsas/spam de fato representam menos de 5% dos usuários”, twittou Musk.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Pouco mais de duas horas depois, Musk twittou novamente dizendo: “Ainda comprometido com a aquisição”.

Não está claro no tweet inicial de Elon Musk que parte do relatório o preocupa ou por que isso resultaria na suspensão do acordo. Musk recentemente garantiu um apoio extra de US$ 7 bilhões para o negócio.

O tweet de Musk fez com que as ações do Twitter caíssem até 25% nas negociações de pré-mercado.

As ações da Tesla, empresa de veículos elétricos de Musk, caíram cerca de 25% desde que Musk anunciou seus planos de comprar o Twitter. Enquanto isso, as ações da Tesla subiram mais de 5% depois que Musk anunciou que o negócio estava suspenso.