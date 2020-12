Novamente a Europa entra em colapso com o número de mortos diários da covid-19 atingindo níveis recordes. Os países estão lutando para expandir os sistemas de testes e resgate de hospitais que estão cedendo sob a pressão.

Especialistas em saúde alertam que, apesar das notícias promissoras com o lançamento de uma vacina no Reino Unido, uma ação drástica ainda é necessária para salvar vidas enquanto o coronavírus atravessa as nações que tentam recuperar alguma aparência de normalidade.

A Rússia e a Alemanha relataram mortes diárias recordes de covid-19 na sexta-feira (11). Além disso, outubro foi o mês mais mortal para a Rússia em uma década.

As unidades de terapia intensiva de Estocolmo atingiram 99% da capacidade. Então, a Suécia propôs uma “lei pandêmica” da primavera para forçar o fechamento de certos espaços públicos.

Além disso, a França disse que seu bloqueio não teria um alívio como estava previsto, depois que o número diário de casos aumentou na quinta-feira em comparação com a semana passada.

De acordo com o centro de controle de doenças do país, o Instituto Robert Koch, a Alemanha registrou 598 mortes em um período de 24 horas. O país também registrou um recorde de 29.875 novas infecções na sexta-feira, cerca de 6.000 a mais do que no dia anterior.

Apesar do muito elogiado sistema de saúde da Alemanha e seu sucesso em conter o vírus no início da pandemia, seu recente bloqueio parcial não conseguiu impedir o aumento da segunda onda.

Europa entra em colapso com segunda onda de covid-19

De acordo com Linda Bauld, professora de saúde pública da Universidade de Edimburg, países como Espanha e França fizeram algum progresso graças aos recentes bloqueios. Mas embora o Reino Unido tenha dado alguns passos à frente, áreas como o País de Gales estão retrocedendo.

“Em várias partes da Europa, houve restrições que agora estão sendo afrouxadas. E, quando elas são afrouxadas, as pessoas realmente aproveitam isso. É exatamente o que aconteceu no País de Gales”, acrescentou. “É apenas o comportamento humano”.

“Acho que janeiro vai ser muito difícil, e provavelmente fevereiro também”, acrescentou.