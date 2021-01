Explosão em Madrid: veja fotos e vídeos do momento

Nesta quarta-feira (20) foi registrada uma explosão em Madrid, no centro da cidade na Espanha. Ainda não se sabe o motivo da explosão. A notícia foi dada pelo jornal El País há pouco.

Explosão em Madrid

O prédio em causa fica ao lado de uma casa de repouso, Residencial Los Nogales La Paloma. Um porta-voz do local informou que “nenhum residente ou empregado ficou ferido” e que as pessoas estão a ser transferidas “para o hotel do outro lado da rua”.

Ainda segundo o site do jornal “El País”, a explosão se deu por volta das 3h da tarde (local, 11h de Brasília) e atingiu os três últimos andares de um prédio na rua em que aconteceu. O edifício fica ao lado de uma escola e é possível ver que partes da parede do prédio caíram sobre o pátio do colégio. As aulas presenciais estão suspensas por conta da pandemia da COVID-19, por isso, não haviam alunos ou funcionários no local.

A emissora estatal TVE afirmou que uma residência de idosos próxima ao local foi evacuada.

Vídeo

Confira os vídeos e fotos do momento da explosão em Madrid que foram registrados por pessoas que estavam próximas ao local.