Príncipe Harry e Meghan se reunirão com a realeza nesta primavera pela primeira vez desde que desistiram de seus títulos reais.

De acordo com o Sunday Times, o duque e a duquesa de Sussex devem comparecer ao Trooping of the Color, o desfile anual de aniversário da rainha. O evento acontecerá em 12 de junho em Londres.

O desfile militar, que marcará o aniversário de 95 anos da Rainha, também será a primeira celebração nacional no Reino Unido desde o início da pandemia.

A rainha apareceu no ano passado sem sua família no evento, que foi reduzido e se mudou do Palácio de Buckingham para o Castelo de Windsor devido aos bloqueios.

Harry e Meghan se reunirão com a realeza

“O plano atual é que o desfile de aniversário da Rainha prossiga em Londres normalmente. Porém, com a aceitação de que pode ser necessário adaptá-lo ou reduzi-lo dependendo das diretrizes em vigor na época”, disse um assessor real à agência. “Mas a aspiração e o desejo final é fazê-lo acontecer”.

A última aparição pública de Harry e Meghan com a realeza foi no serviço religioso da Westminster Abbey Commonwealth em 9 de março. Isso aconteceu logo depois de fechar seu acordo “Megxit”.

Os Sussex desde então se mudaram para Montecito, Califórnia, com seu filho de 1 ano, Archie.

Segredos da família real

De acordo com o jornal Express, a família real está com medo que Meghan e Harry revelem segredos à Netflix. Recentemente os dois ex-membros da realeza assinaram um contrato milionário com a plataforma de streaming.

Segundo o Sunday Times, as preocupações aumentaram porque o duque e a duquesa de Sussex estão sob extrema pressão dos chefes da Netflix para produzir uma “programação com tema real”. Assim, com certeza, desejarão explorar um pouco mais a temática da realeza.

Além disso, a relação de Harry com os membros da realeza não tem sido muito boa, segundo os jornais. Assim, a visita do casal a Londres seria também uma oportunidade para os assuntos da família receberem alguns esclarecimentos.