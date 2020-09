Polêmicas da Família Real Britânica: escândalos e desabafos

Durantes todos esses anos, muitas são as polêmicas da família real britânica que chegaram até os jornais. A reputação da família real já foi balançada algumas vezes e a aprovação perante os britânicos oscilou constantemente.

Contudo, nos últimos anos os escândalos continuaram. A mais recente é o “Megxit”, a saída do Príncipe Harry e Meghan Markle da realeza, que trouxe muitas discussões.

Separamos as polêmicas mais recentes e os desabafos da família mais famosa do mundo.

Polêmicas da Família Real Britânica

Diversas polêmicas da família real britânica já preencheram as páginas principais dos jornais ao redor do mundo. Algumas, inclusive, envolvem até mesmo a polícia.

Confira os escândalos mais recentes que abalaram a imagem da família real:

Escândalo sexual do Príncipe Andrew

O Príncipe Andrew, terceiro filho da rainha, já esteve envolvido em graves acusações sexuais. Ele foi amigo de Jeffrey Epstein, um criminoso sexual norte-americano, condenado por exploração de mulheres e pedofilia.

O duque foi visto com ele em Nova York e a imprensa britânica pediu esclarecimentos à família real. De acordo com Andrew, ele esteve com Epstein para desfazer a amizade após saber as acusações sobre o amigo.

Porém, mesmo assim, a imprensa não ficou feliz e o caso se complicou mais um pouco. Nesse meio tempo, a norte-americana Virginia Roberts Giuffre afirma que, quando ainda era adolescente sofreu exploração por parte de Epstein e foi obrigada a transar com os amigos dele, entre eles, Andrew.

Em contrapartida, o príncipe disse que era inocente e que a amizade com Jeffrey apenas trouxe tormentos para a sua vida. Logo depois, em 2019, Andrew se afastou das funções da família real.

Acidente do príncipe Philip

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, também teve seus momentos de turbulência na família real britânica.

Ele se retirou da vida pública em 2017 e se afastou dos eventos oficiais. Mas, em 17 de janeiro deste ano, ele entregou sua carteira de motorista após se envolver em um acidente de trânsito.

Na ocasião, seu carro, um Land Rover Freelander, bateu em outro. Todavia, o príncipe saiu ileso e as duas pessoas do outro veículo tiveram apenas ferimentos leves.

O príncipe foi o responsável pela colisão e para amenizar os efeitos e evitar mais dores de cabeça, entregou voluntariamente sua permissão para dirigir.

Harry e Meghan deixam a realeza

Também em janeiro deste ano, o príncipe Harry e a sua esposa Meghan decidiram deixar a realeza.

Eles surpreenderam a mídia ao declarar que se afastariam do grupo sênior da realiza britânica e trabalhariam para se tornarem financeiramente independentes.

Desde seu casamento, em meio de 2019, Meghan é alvo de críticas da imprensa britânica. Nesse sentido, as críticas estavam sendo cada vez mais duras e algumas até mesmo racistas. Por exemplo, certa vez um jornalista da BBC chamou o filho do casal de macaco.

Em dezembro de 2019, o casal decidiu passar as festas de Natal com a família de Meghan no Canadá em vez de ficar na Inglaterra. Por fim, neste ano, a paciência do casal para a imprensa britânica se esgotou e o casal decidiu viver o estilo de vida que almejavam, longe da realeza.

Posteriormente, a rainha Elizabeth anunciou que: “Reconheço os desafios que eles enfrentam como resultado de intenso escrutínio nos últimos dois anos e apoio o desejo de uma vida mais independente. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros muito amados da minha família”, concluiu.

Desabafos polêmicos da Família Real

Alguns integrantes da família real também já fizeram desabafos sobre temas que se tornaram polêmicos na imprensa. Confira:

Bulimia

Em 1991, a princesa Diana fez diversos relatos sobre como foi sua vida como esposa do príncipe Charles. Assim como revelou que sofreu de bulimia e ansiedade antes do casamento por conta da tensão.

Decepção para Diana

A morte da princesa Diana é algo pesado ainda para seus filhos William e Harry. Em entrevista à BBC, William disse que se sente em dívida com a mãe. Bem como acrescentou que tem a sensação que a decepcionou e não a protegeu.

Traições

Camila Parker Bowles é casada com Charles desde 2005. Recentemente, falou sobre o período em que foi amante do príncipe, enquanto ele era ainda casado com Diana. Nesse meio tempo, antes mesmo do casamento com a Princesa de Gales, os dois já mantinham uma relação que não era aprovada pela família real.

Camila disse que sofreu muita perseguição da imprensa.

Vida real

O príncipe Harry relevou antes mesmo de deixar oficialmente a família real, que já pensava em abandonar o título de realeza para ter uma vida normal. Apesar disso, o que o impedia era a lealdade à sua avó, a Rainha Elizabeth.

Ninguém deseja o trono

O príncipe Harry também disse certa vez em entrevista que ninguém da família real queria ser rei ou rainha. Contudo, apesar da resistência, Harry disse que caberia a ele e a seu irmão, príncipe William, modernizarem a monarquia.