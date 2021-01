Inglaterra anuncia terceiro lockdown no país na noite da última segunda-feira (4).

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou a medida para combater uma nova variante do coronavírus, que se espalhou rapidamente.

Como parte das medidas, que vão durar até fevereiro, as escolas primárias e secundárias serão fechadas a partir de quarta-feira (6).

Assim como no primeiro lockdown, as pessoas só poderão sair de casa para fazer compras de itens essenciais ou se exercitar. Bem como poderão sair por motivos médicos ou para trabalhar.

As aulas nas universidades também estarão suspensas até fevereiro.

De acordo com Johnson, o Reino Unido está passando por um momento crítico com o número de casos subindo rapidamente em todo país.

“Enquanto falo com vocês esta noite, nossos hospitais estão sob a mais forte pressão desde o início da pandemia”, disse o primeiro-ministro ao vivo na TV.

“Portanto, devemos entrar em um bloqueio nacional, que é difícil o suficiente para conter essa variante. Isso significa que o governo está mais uma vez instruindo você a ficar em casa”.

A declaração de Johnson seguiu-se a uma chamada dos diretores médicos do Reino Unido para aumentar as restrições ao mais alto nível, visto que há um “risco real de o Serviço Nacional de Saúde em várias áreas ser sobrecarregado nos próximos 21 dias”.

Nova vacina em uso

O anúncio do bloqueio foi feito no momento em que as autoridades de saúde do Reino Unido começaram a administrar a vacina da Oxford.

Com a vacina Pfizer também em seu arsenal, o país espera que um programa nacional de vacinação em massa seja suficiente para retardar as infecções. Bem como esperam permitir que a vida volte ao normal na primavera.

“As próximas semanas serão as mais difíceis, mas realmente acredito que estamos entrando na última fase da luta”, disse Johnson.