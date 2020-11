Joe Biden nomeia médica brasileira para força-tarefa contra o Covid-19

Nesta segunda-feira (9), o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou os integrantes da equipe de força-tarefa contra o Covid-19. Dentre eles, Luciana Borio, brasileira e especialista em saúde pública.

A médica já foi cientista-chefe da Food and Drug Administration (FDA), semelhante a Anvisa, e diretora de preparação médica e biodefesa do Conselho de Segurança Nacional. Atualmente, Luciana é pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos.

Segundo a imprensa americana, Borio fez duras críticas aos incentivos de uso da cloroquina e derivados como medicamento para tratar a contaminação.

A equipe formada para combate do novo coronavírus conta com a participação de Vivek Murthy, ex-cirurgião-geral do governo Obama, David Kessler e Marcella Nunez-Smith. A força-tarefa foi criada para aconselhar Joe Biden e Kamala Harris durante a gestão.

Covid-19 nos EUA

Na última sexta-feira (6), o números de casos confirmados do novo coronavírus atingiu um pico de 132.797 pessoas. Ao todo, os Estados Unidos contabiliza mais de 10 milhões de casos e cerca de 238 mil mortes.

Após tantas polêmicas envolvendo a gestão anterior, Biden afirmou, por meio de comunicado, que o vírus será uma das principais batalhas a ser enfrentada, mas que irão sempre consultar especialistas e basear-se na ciência.

Nesta segunda-feira (9), Donald Trump comemorou em sua rede social do Twitter, os resultados da vacina experimental desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, que constatou-se 90% de eficácia na prevenção do Covid-19.

