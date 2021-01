Estrela de Queer Eye: Jonathan Van Ness anuncia casamento surpresa

Jonathan Van Ness anuncia casamento e surpreende a todos. A estrela de Queer Eye guardou o segredo e só o revelou na noite de quinta-feira (31).

Em um post no Instagram refletindo sobre o ano, Van Ness escreveu: “Obrigado, universo, por me permitir estar aqui e obrigado a todos que me apoiaram. Eu me casei com meu melhor amigo e tenho um parceiro amoroso com quem continuar construindo minha vida”.

Embora ele não tenha marcado seu marido, Mark Peacock, no post, ele compartilhou uma foto aparentemente do dia do casamento deles.

Jonathan Van Ness anuncia casamento e elenco reage

Na seção de comentários, seus colegas de elenco de “Queer Eye” comemoraram que a notícia finalmente foi públicada.

“Oba!! Esse foi um segredo difícil de guardar!! Amo vocês, Mark e Johnny!” escreveu Bobby Berk.

Karamo Brown acrescentou: “Oba! Podemos finalmente celebrar publicamente! Fico feliz por você! Um dos casais mais lindos do mundo. Te amo e feliz ano novo”.

“Feliz Ano Novo, Jackaaay! Eu te amo”, escreveu Tan France. Bem como acrescentou “esperamos que o próximo ano seja muito melhor e que possamos finalmente celebrar seu casamento”

Contudo, Antoni Porowski estava mais focado em outro fato, assim, escreveu, “espera, você tem um cachorro?!?!?!”.

Tudo em segredo

“Embora muitos detalhes do relacionamento do par – incluindo quando e como eles se conheceram – permaneçam em segredo”, relata People, “Peacock compartilhou um vídeo engraçado que seu agora marido capturou no início deste ano, em março”.

De acordo com o portal E!, Van Ness e o londrino Peacock “alimentaram rumores de romance desde que começaram a curtir e comentar as postagens um do outro no Instagram no final de 2019. Contudo, eles nunca confirmaram um relacionamento publicamente”.

Segundo a Cosmopolitan, Ness se separou de seu último namorado, o jogador de rúgbi sul-africano Wilco Froneman, em dezembro de 2018.

