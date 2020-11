Kamala Harris é a 1ª mulher negra na vice-presidência dos EUA

Eleições nos EUA – Kamala Harris, 56, é advogada e política norte-americana, eleita vice-presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2020. Ela é a primeira mulher negra e filha de imigrantes – mãe indiana e pai jamaicano – a ocupar tal posição no país.

Harris participou da chapa de Joe Biden, democrata, eleito o novo presidente dos EUA neste sábado (7), em uma disputa agitada com o ex-presidente Donald Trump. Saiba mais!

Carreira da nova vice-presidente dos EUA

Kamala estudou na Universidade Howard, em Washington, D.C., obtendo o título de majors em ciência política e economia. Em 1989, concluiu o Juris Doctor (JD) pela Faculdade de Direito Hastings da Universidade da Califórnia admitida na Ordem dos Advogados da Califórnia em 1990.

De 1990 a 1998, atuou como procuradora-geral adjunta do Condado de Alameda. Depois, tornou-se advogada e gerente da Unidade de Criminosos Reincidentes do Escritório do Procurador do Distrito de São Francisco. Em 2000, foi recrutada pela procuradora da cidade de São Francisco, Louise Renne, para chefiar a Divisão da Comunidade e Bairros, supervisionando assuntos relacionados a aplicação do código civil.

Em 2004, Kamala se tornou a primeira mulher negra procuradora de um distrito na história da Califórnia, reeleita por unanimidade em 2007. Ela foi responsável pelo início de um programa para detentos por tráfico de droga, oferecendo a oportunidade para terminarem o ensino médio e conseguirem um emprego.

Também criou uma unidade especial no escritório da Procuradoria de São Francisco para combater crimes de ódio, principalmente contra crianças e adolescentes e a comunidade LGBTQI+, e declarou apoio ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Em 2011, fez história novamente tornando-se a primeira mulher filha de imigrantes a ocupar o cargo de procuradora-geral na Califórnia, reeleita em 2015.

Em 2017, conquistou o cargo de senadora e declarou que lutaria para proteger os imigrantes das políticas, nas suas palavras “sombrias”, do então presidente Donald Trump. Chegou a solicitar ao governo do republicano, em 2018, que não prosseguisse com a política de separação de famílias.

Kamala Harris lançou sua candidatura à presidência dos EUA em 2019, mas renunciou. Em 2020, foi escolhida como candidata a vice de Joe Biden. Em novembro do mesmo ano, a chapa dos democratas venceu os republicanos, e a então senadora se tornou a primeira mulher afro-americana e índia-americana a ser eleita como vice-presidente dos Estados Unidos.

Kamala Harris comemora com Joe Biden

A nova vice-presidente dos EUA comemorou com Joe Biden, por meio de uma ligação telefônica, a vitória da presidência. No vídeo, postado em sua conta oficial do Twitter, ela diz “Nós conseguimos, nós conseguimos, Joe. Você será o próximo presidente dos Estados Unidos”. Veja:

