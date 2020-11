Líderes do G-20 prometem ajudar as nações mais pobres do mundo pós-covid.

Assim, os líderes das 20 maiores economias prometeram no sábado garantir uma distribuição justa de vacinas, medicamentos e testes covid-19 em todo o mundo.

Bem como fazer o que for necessário para apoiar os países mais pobres que lutam para se recuperar da pandemia do coronavírus.

“Não pouparemos esforços para garantir seu acesso acessível e equitativo para todas as pessoas, de acordo com os compromissos dos membros de incentivar a inovação”, disseram os líderes em um comunicado do G20.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Reconhecemos o papel da imunização extensiva como um bem público global”, acrescentaram.

As crises gêmeas da pandemia e uma recuperação global desigual e incerta dominaram o primeiro dia de uma cúpula de dois dias. Neste momento, a Arábia Saudita preside o evento e transfere a presidência rotativa do G20 para a Itália no mês que vem.

Líderes do G-20 prometem ajuda pós-covid

A pandemia e os esforços necessários para sustentar uma recuperação econômica em 2021 estavam no topo da agenda da reunião do G20.

“Devemos trabalhar para criar as condições de acesso equitativoa a essas ferramentas para todos os povos”, disse o rei Salman bin Abdulaziz da Arábia Saudita em seu discurso de abertura.

Assim, os líderes do G20 estão preocupados que a pandemia possa aprofundar ainda mais as divisões globais entre ricos e pobres.

Para se preparar para futuros surtos, a UE está propondo um tratado sobre pandemias. “Um tratado internacional nos ajudaria a responder mais rapidamente e de maneira mais coordenada”, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ao G20.

Além disso, o G20 irá endossar um plano para estender o congelamento dos pagamentos do serviço da dívida dos países mais pobres até meados de 2021. Bem como prepararão uma abordagem comum para lidar com problemas de dívida.