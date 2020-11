RCEP: Quinze países criam o maior bloco comercial do mundo

Quinze países formaram o maior bloco comercial do mundo, cobrindo quase um terço da economia global.

A Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) é formada por 10 países do sudeste asiático, além da Coréia do Sul, China, Japão, Austrália e Nova Zelândia.

Assim, o pacto é visto como uma extensão da influência da China na região.

Contudo, o acordo exclui os EUA, que se retiraram de um pacto comercial rival da Ásia-Pacífico em 2017.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O presidente Donald Trump retirou seu país da Parceria Transpacífico (TPP) logo após assumir o cargo. O acordo envolveria 12 países e recebeu a aprovação do antecessor de Trump, Barack Obama, como forma de conter o poder crescente da China na região.

As negociações do RCEP duraram oito anos. O acordo recebeu as assinaturas neste domingo (15), paralelamente a uma cúpula virtual da Associação das Nações do Sudeste Asiático, sediada no Vietnã.

RCEP: maior bloco comercial do mundo

Os líderes esperam que o acordo ajude a estimular a recuperação da pandemia do coronavírus.

“Nas atuais circunstâncias globais, a assinatura do RCEP após oito anos de negociações traz um raio de luz e esperança em meio às nuvens”, disse o primeiro-ministro chinês Li Keqiang.

Além disso, a Índia também fez parte das negociações, mas desistiu no ano passado devido às preocupações de que tarifas mais baixas pudessem prejudicar os produtores locais.

Contudo, os signatários do acordo disseram que a porta permanece aberta para a Índia aderir no futuro.

Assim, espera-se que o RCEP elimine uma série de tarifas sobre as importações em 20 anos. Também inclui disposições sobre propriedade intelectual, telecomunicações, serviços financeiros, comércio eletrônico e serviços profissionais.

Os membros do RCEP representam quase um terço da população mundial e respondem por 29% do produto interno bruto global.