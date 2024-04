Forbes: os 5 mais ricos do mundo e suas fortunas em 2024

No mês de abril, a Revista Forbes publicou a lista das pessoas mais ricas do mundo em 2024. Aqui reunimos os cinco primeiros.

A revista Forbes anunciou sua lista anual dos Bilionários do Mundo – considerada “a classificação definitiva dos mais ricos do mundo”. Em 2024, há um recorde de 2.781 bilionários – 26 a mais que o recorde anterior estabelecido em 2021 e 141 a mais que em 2023.

Quem são os mais ricos do mundo em 2024?

Aqui estão as 5 pessoas mais ricas do mundo em 2024, de acordo com os especialistas da Forbes.

1 . Bernardo Arnault

O titã francês dos bens de luxo, Bernard Arnault, lidera o ranking dos bilionários do mundo pelo segundo ano consecutivo, depois de o seu património líquido ter crescido 10%, para cerca de 233 mil milhões de dólares, graças a outro ano recorde no seu conglomerado, LVMH. A empresa possui marcas globais como Louis Vuitton e Sephora.

Patrimônio líquido: US$ 233 bilhões | Idade: 75 | País/Território: França | Indústria: Moda e Varejo

2 . Elon Musk | mais ricos do mundo

Elon Musk está em segundo lugar, com um patrimônio líquido estimado em 195 mil milhões de dólares, um aumento de 8% em relação ao ano passado, mas visivelmente inferior ao seu patrimônio líquido em novembro de 2021, quando se tornou a primeira pessoa a ter uma fortuna de 300 mil milhões de dólares. O declínio deve-se em grande parte à queda no valor das ações da Tesla.

Patrimônio líquido: US$ 195 bilhões | Idade: 52 | País/Território: Estados Unidos | Indústria: Automotiva

3 . Jeff Bezos

O terceiro lugar vai para Jeff Bezos, da Amazon, que vale cerca de US$ 194 bilhões. Nada mal para um negócio que ele montou em uma garagem.

Patrimônio líquido: US$ 194 bilhões | Idade: 60 | País/Território: Estados Unidos | Indústria: Tecnologia

4 . Mark Zuckerberg | mais ricos do mundo

O fundador do Facebook (com apenas 19 anos) teve um salto de US$ 116,2 bilhões em um único ano, graças à quase triplicação das ações da Meta. Isso o coloca em quarto lugar no ranking de 2024 da Forbes, com uma fortuna estimada em US$ 177 bilhões – o valor mais alto que ele já conquistou.

Patrimônio líquido: US$ 177 bilhões | Idade: 39 | País/Território: Estados Unidos | Indústria: Tecnologia

5 . Larry Ellison

Os cinco primeiros do ranking são completados por Larry Ellison, da Oracle, com valor estimado em US$ 141 bilhões. O guru do software possui 98% de Lāna'i, a sexta maior ilha do Havaí.

Patrimônio líquido: US$ 141 bilhões | Idade: 79 | País/Território: Estados Unidos | Indústria: Tecnologia