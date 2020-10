Uma teoria da conspiração envolvendo Donald Trump e sua esposa, Melania Trump, voltou a agitar o Twitter. Internautas afirmam que o presidente dos EUA estaria usando uma dublê de corpo para substituir Melania. A hashtag #FakeMelania virou trending topic rapidamente após uma foto do casal embarcando no Marine One, na Casa Branca.

A foto foi tirada enquanto o casal ia com destino ao último debate presidencial, em Nashville – e f oi a primeira vez que ambos foram vistos juntos após terem contraído coronavírus.

Entenda a teoria da conspiração contra Melania Trump

Melania Trump é vista sorrindo, de óculos escuros, mas os internautas afirmam que seu sorriso estava muito diferente do normal e a estrutura dos dentes não seria a mesma. A teoria da conspiração afirma que Trump precisou contratar uma atriz, pois Melania não estaria dando conta de acompanha-lo em todos os compromissos em razão das eleições no país e também em decorrência de sua recuperação da covid-19. Seu porta-voz disse que ela está agindo com cautela porque ainda tem uma tosse persistente após se recuperar da doença.

O diretor de cinema Zack Bornstein foi um dos primeiros a tuitar: “A única coisa que vou sentir falta desta administração é que eles troquem novas Melanias e apenas finjam que não vamos notar como uma criança de 4 anos com um guppy“, ironizou o artista. Ele acrescentou ainda que nunca acreditou em tais teorias, “mas você pode dizer 100% que não é ela, porque ela está olhando com carinho para uma árvore de Natal à distância” – já que é conhecido publicamente que a primeira-dama não gosta de decorar a Casa Branca no Natal.