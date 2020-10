O impulsionador New Shepard, desenvolvido pela Blue Origin, pode pousar verticalmente no solo após retornar do espaço.

O foguete construído pela empresa espacial do fundador da Amazon, Jeff Bezos, testou a tecnologia projetada para levar humanos à lua em 2024.

O foguete carregava sensores, um computador e um software projetado para ajudar os veículos espaciais a realizar pousos de precisão em outros corpos planetários.

Assim, a Nasa quer ver como ele funciona aqui na Terra antes de enviar à lua.

O lançamento de teste de terça-feira (13) foi o sétimo para o veículo New Shepard da Blue Origin, que é projetado para transportar turistas espaciais em viagens “suborbitais” curtas.

Congratulations to @blueorigin on another successful #NewShepard mission, completing the first integrated test of our precision landing technologies. Our engineers look forward to analyzing the data and preparing for the next flight!

Rewatch the launch: https://t.co/lEM9jyKPim pic.twitter.com/I1XWtna2pf

— NASA Technology (@NASA_Technology) October 13, 2020