Uma nova variante da covid-19 surgiu no Reino Unido e já infectou mais de mil pessoas. Segundo alguns cientistas, essa nova mutação pode fazer o vírus se disseminar de forma mais rápida.

Assim, como medida protetiva, o governo britânico resolveu impor novas restrições.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou em uma entrevista coletiva o re-confinamento de Londres e do sudeste da Inglaterra.

Afinal, o novo surto da epidemia aumentou na última semana.

“Parece que essa disseminação atual é de uma nova variante da SARS-CoV-2. Ela se espalha com muito mais facilidade”, explicou Boris Johnson.

Nova variante da covid-19

De acordo com Patrick Vallance, assessor científico do governo britânico, essa nova variante “está se espalhando rapidamente”. Mas também está se tornando a forma “dominante”.

Segundo os cientistas, prevê-se que a variante surgiu em meados de setembro em Londres ou em Kent. Ela já pode ser responsável por 62% das contaminações em Londres. Bem como 43% das registradas no sudeste (contra 28% em meados de novembro), disse Vallance.

Vallance também disse que a nova variante contém 23 alterações, a maioria das quais “associadas a alterações na proteína que o vírus produz”.

Contudo, ele garantiu que os cientistas acreditam que as vacinas continuam a oferecer uma resposta “adequada”.

O país informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o ritmo acelerado em que a nova variante está se espalhando, disseram as autoridades de saúde. Além disso, mutações anteriores no SARS-CoV-2 já foram observadas e relatadas em outras partes do mundo.

Restrições

No momento, tanto Londres quanto o sudeste da Inglaterra estão no estágio de alerta nível 4 – o mais alto.

Assim, Johnson anunciou que as pessoas deverão ficar em casa, e todos os negócios não essenciais devem fechar. Dessa forma, não haverá também compras de natal de última hora.

Além disso, todas as viagens, seja para o exterior ou dentro do território britânico, estão proibidas. Restaurantes e bares também seguem fechados.

Atualmente, todas as reuniões estão proibidas para o Natal nas áreas com o nível de alerta mais alto. Em outras partes do país, por outro lado, poderão haver reuniões, mas deverão se concentrar em um único dia.