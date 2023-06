OceanGate: quantas vezes o submarino foi até o Titanic?

A embarcação OceanGate estava mergulhando para explorar os destroços do Titanic, descansando no fundo do Oceano Atlântico a cerca de 12.500 pés abaixo do nível do mar, com cinco pessoas a bordo, quando a comunicação foi perdida. Essa não foi a primeira viagem do submarino ao Titanic.

Submarino que vai até o Titanic opera desde 2019

A OceanGate opera expedições em águas profundas desde 2009. Ao longo dos anos, realizou mais de 200 mergulhos com seus três navios submersíveis no Atlântico, Pacífico e Golfo do México. O Titan, que desapareceu no domingo, foi projetado para ir mais fundo de todos, podendo atingir profundidades de mais de 13.000 pés, ou 4.000 metros, de acordo com a empresa.

De acordo com seu site, as expedições ao local do Titanic começaram no verão de 2023 e tiveram um total de 18 mergulhos planejados.

“Cada equipe de 6 especialistas em missão se juntará à expedição para uma missão de 10 dias (8 dias no mar). A expedição inteira é composta por 5 etapas de missão.” De acordo com a BBC , um assento no submersível custa US$ 250.000 para cada participante.

O executivo-chefe da OceanGate Expeditions, Stockton Rush , que nesta ocasião estava pilotando o submersível, como costumava acontecer, explicaria aos passageiros que o vaso de pressão do Titan, feito de fibra de carbono e titânio, foi projetado com a NASA e a Universidade de Washington durante um passeio pré-viagem.

No entanto, grande parte do restante da estrutura, as alças, luzes e hélices são peças prontas para uso, inclusive sendo controladas por um controle de Playstation , explicou David Pogue, correspondente da CBS e ex-passageiro do Titan. Isso ocorre porque eles são testados e comprovados, além de reduzir o custo de construção, pois são produzidos em massa. Pogue, por sua vez, diz que se sentiu bem assim que a cápsula foi fechada: “Senti que eles não fariam isso se fosse realmente perigoso”.

Os britânicos Shahzada Dawood, 48, e Sulaiman Dawood, 19, que são pai e filho, foram confirmados como passageiros do submarino.

Ainda não há notícias de sobreviventes.