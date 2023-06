Quantas pessoas estavam no submarino que desapareceu: últimas notícias

Cinco pessoas embarcaram no mergulho para ver os destroços do Titanic

As equipes de resgate estão correndo contra o tempo para localizar o submarino que desapareceu durante m uma expedição para explorar o famoso naufrágio do Titanic, na manhã de domingo, 18. Ao todo, cinco pessoas estão desaparecidas.

O que aconteceu?

Uma tripulação de cinco pessoas em um submarino chamado Titan, de propriedade da OceanGate Expeditions, submergiu em um mergulho no local dos destroços do Titanic na manhã de domingo, e a tripulação do navio de pesquisa Polar Prince perdeu contato com o submarino cerca de uma hora e 45 minutos depois, a Guarda Costeira dos EUA disse na tarde de segunda-feira.

O submarino foi perdido em uma área a cerca de 900 milhas a leste de Cape Cod, no Atlântico Norte, em águas com profundidade de cerca de 13.000 pés.

Um oficial da Guarda Costeira disse que as pessoas a bordo incluíam um operador e quatro especialistas de missão – um termo que a empresa usa para seus passageiros. Hamish Harding, um bilionário britânico e viajante de aventura, está supostamente entre o grupo, mas a Guarda Costeira não divulgou as identidades dos desaparecidos.

A missão de oito dias foi vendida por US$ 250.000 por pessoa.

Quem está no submarino que desapareceu?

A Guarda Costeira dos EUA disse que havia um piloto e quatro "especialistas da missão" a bordo. Então, quem são eles?

Hamish Harding - Vítima do submarino que desapareceu

O empresário e explorador britânico Hamish Harding é uma das cinco pessoas no mergulho. O aventureiro bilionário, que já viajou no Challenger Deep até o fundo do oceano, é presidente da empresa de vendas e operações de aviação Action Aviation e também é piloto de jato.

Hamish, 58, detém 16 recordes de velocidade aérea, incluindo um recorde mundial do Guinness pelo maior tempo gasto atravessando a parte mais profunda do oceano em um único mergulho.O explorador educado em Cambridge, que mora nos Emirados Árabes Unidos, também se tornou o primeiro britânico a viajar na quinta missão espacial tripulada Blue Origin de Jeff Bezos.

Shahzada Dawood e seu filho, Sulaiman - Vítimas do submarino que desapareceu

Os britânicos Shahzada Dawood, 48, e Sulaiman Dawood, 19, que são pai e filho, foram confirmados como passageiros do submarino.

Shahzada é um consultor de negócios baseado no Reino Unido e membro do conselho da instituição de caridade Prince's Trust. Ele também é curador do Instituto SETI e atua como vice-presidente do Conselho da Engro Corporation.

Sua família disse em um comunicado: "Nosso filho Shahzada Dawood e seu filho, Suleman, embarcaram em uma viagem para visitar os restos do Titanic no Oceano Atlântico.

Paul-Henri Nargeolet - Vítima do submarino que desapareceu

Paul-Henri Nargelolet também está a bordo da embarcação. Ele é um marinheiro francês e Diretor do Programa de Pesquisa Subaquática na Premier Exhibitions, RMS Titanic.

O homem de 73 anos, que serviu na Marinha Francesa por 25 anos, é especialista em mergulho profundo e pilotagem de submersíveis e é um especialista em Titanic, tendo passado muito tempo no naufrágio.

Em 2019, ele alertou sobre os perigos das viagens em alto mar. " Se você estiver 11 metros ou 11 quilômetros abaixo, se algo ruim acontecer, o resultado é o mesmo ", disse o ex-capitão da Marinha francesa ao Irish Examiner.

Stockton Rush - Vítima do submarino que desapareceu

Stockton Rush é o quinto passageiro do submarino. Ele é o CEO da OceanGate, a empresa por trás do passeio que fornece submersíveis tripulados para indústria, pesquisa e exploração.

Stockton começou sua carreira como piloto e se tornou o piloto de transporte a jato mais jovem do mundo aos 19 anos de idade em 1981.

Ele passou a obter um BSE em Engenharia Aeroespacial da Universidade de Princeton em 1984, e seu MBA da UC Berkeley Haas School of Business em 1989.

Ele também é cofundador e membro do Conselho de Administração da OceanGate Foundation (2012), uma "organização sem fins lucrativos que visa catalisar a tecnologia marinha emergente para novas descobertas em ciência marinha, história e arqueologia", de acordo com o site da empresa.

