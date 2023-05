4 países que estão experimentando a semana de 4 dias de trabalho

Embora nenhum país tenha adotado totalmente uma semana de trabalho de 4 dias, alguns lugares estão experimentando uma ou têm políticas que permitem que os trabalhadores solicitem um horário mais curto. Aqui estão quatro países onde a semana de 4 dias de trabalho foi amplamente adotada ou está sendo testada.

O Brasil vai testar a partir de junho o modelo através de uma parceria entre a organização sem fins lucrativos 4 Day Week, que conduz teses globais sobre a carga horária reduzida, juntamente com a brasileira Reconnect Happiness at Work.

África do Sul - Semana de 4 dias de trabalho

Mais de 500 funcionários em 28 empresas estão participando do teste de 4 dias da semana de trabalho na África do Sul, que começou em março e continuará até setembro de 2023. Um segundo julgamento está planejado para começar em junho.

O experimento está sendo executado pela 4 Day Week South Africa , que é uma filial da 4 Day Week Global, o mesmo grupo que ajudou a organizar o teste no Reino Unido.

Há 28 empresas e mais de 500 funcionários participando do teste, diz Karen Lowe, diretora da 4 Day Week South Africa.

O experimento usa um modelo 100-80-100: os trabalhadores recebem 100% do salário por trabalhar 80% do tempo e ainda entregar 100% de sua produção normal.

Bélgica - Semana de 4 dias de trabalho

No início de 2022, o governo belga anunciou um pacote de reformas que dá aos trabalhadores o direito de trabalhar quatro dias em vez de cinco sem perder o salário. A lei entrou oficialmente em vigor em novembro de 2022.

Sob este esquema, os trabalhadores ainda devem manter a mesma quantidade de horas ao longo de quatro (mais) dias em vez de cinco e teriam um dia de folga extra para compensar.

Os empregadores, no entanto, ainda têm o direito de recusar o pedido de redução da semana de trabalho de um funcionário, desde que apresentem sua recusa por escrito e apresentem razões sólidas para sua decisão.

“O objetivo é dar às pessoas e empresas mais liberdade para organizar seu horário de trabalho”, disse o primeiro-ministro belga Alexander de Croo em fevereiro de 2022, conforme relatado pela Bloomberg . “Se você comparar nosso país com outros, muitas vezes verá que somos muito menos dinâmicos.”

Islândia - Semana de 4 dias de trabalho

Entre 2015 e 2019, a Islândia liderou um dos maiores pilotos de semana de trabalho de 4 dias até o momento, com a participação de cerca de 2.500 pessoas.

O teste foi considerado um “sucesso esmagador” entre os pesquisadores, com funcionários relatando melhor bem-estar, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e produtividade.

A partir de 2022, os trabalhadores representados por sindicatos na Islândia – cerca de 90% da força de trabalho – ganharam o direito de solicitar uma semana de trabalho mais curta, diz Alex Soojung-Kim Pang, gerente de programas globais e pesquisa da 4 Day Week Global.

No entanto, a aceitação da semana de 4 dias de trabalho entre as empresas do setor privado da Islândia “parece ser lenta”, acrescenta ele, já que muitos empregadores estão colocando o ônus sobre os indivíduos para negociar reduções de jornada de trabalho em vez de oferecer uma semana de trabalho de 4 dias como um recurso automático. benefício a todos os funcionários.

Japão - Semana de 4 dias de trabalho

Em 2021, as diretrizes anuais de política econômica do governo japonês incluíam uma recomendação de que as empresas permitissem que os funcionários optassem por uma a semana de 4 dias de trabalho e, por extensão, um fim de semana de três dias. Kuniko Inoguchi , um político japonês do Partido Liberal Democrático e economista, liderou a proposta.

A recomendação de mudar para uma semana de trabalho de 4 dias destina-se a melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos funcionários, dando-lhes mais tempo para cuidar de familiares, continuar seus estudos ou sair com amigos, relata o Washington Post .

Existem várias empresas no Japão que experimentaram semanas de trabalho de 4 dias, incluindo Microsoft e Panasonic, que testaram semanas de trabalho de 4 dias para seus funcionários no Japão em 2019 e 2022, respectivamente.

Outras empresas no Japão implementaram a semana de trabalho de 4 dias permanentemente, diz Pang, incluindo o gigante bancário Mizuho e a empresa de tecnologia Cross River , cujo CEO, Shinji Koshikawa, tem sido um “defensor vocal” de uma semana de trabalho de 4 dias.

Durante décadas, a semana de trabalho de 4 dias foi vista como um conceito marginal que não pegaria – mas agora, tornou-se uma consideração política séria para empresas que lutam para combater o esgotamento e reter funcionários.

A parcela de empresas que oferecem um benefício de 4 dias semanais de trabalho atingiu o limite de 10% pela primeira vez no ano passado, de acordo com um relatório recente da Payscale .

“Os funcionários estão procurando por flexibilidade”, disse Ruth Thomas, analista de equidade salarial da Payscale, recentemente à CNBC Make It , “potencialmente, à medida que continuam a experimentar um declínio no crescimento real dos salários [e] vendo-se trabalhando mais horas, eles estão buscando algum nível de retorno .”

