Décimo terceiro do INSS 2023: calendário da 1ª e 2ª parcela

Na tentativa de aquecer a economia brasileira, o Instituto Nacional do Seguro Social vai antecipar o décimo terceiro do INSS para os seus beneficiários.

O pagamento, dividido em duas vezes, terá sua primeira parcela depositada no dia 25 de maio. Aposentados e pensionistas já podem se programar para receber a segunda parte, prevista para junho.

Lembrando que a data varia de acordo com o valor do benefício e conforme o número final, desconsiderando o dígito verificador.

Com a antecipação do benefício, que costumava ser pago em julho, o INSS vai investir R$ 62,6 bilhões. Em todo o Brasil, 30 milhões de benefícios do Instituto terão direito a antecipação do 13º salário. Quando será pago o décimo terceiro do INSS 2023 Conforme calendário divulgado pelo Ministério da Economia, os beneficiários que recebem um salário mínimo, os pagamentos começam dia 25 de maio e vão até 7 de julho.

Final 1 - 25 de maio e 26 de junho

Final 2 - 26 de maio e 27 de junho

Final 3 - 29 de maio e 28 de junho

Final 4 - 30 de maio e 29 de junho

Final 5 - 31 de maio e 30 de junho

Final 6 - 1 de junho e 3 de julho

Final 7 - 2 de junho e 4 de julho

Final 8 - 5 de junho e 5 de julho

Final 9 - 6 de junho e 6 de julho

Final 0 - 7 de junho e 7 de julho

As datas do pagamento são diferentes para quem recebe mais que um salário mínimo. Para este grupo, o depósito da antecipação do 13º salário seguirá o seguinte ordem:

Finais 1 e 6 - recebem 1 de junho e 3 de julho

Finais 2 e 7 - recebem 2 de junho e 4 de julho

Finais 3 e 8 - recebem 5 de junho e 5 de julho

Finais 4 e 9 - recebem 6 de junho e 6 de julho

Finais 5 e 0 - recebem 7 de junho e 7 de julho

Como saber o número do meu benefício do INSS?

O número de benefício é informado ao segurado na própria carta de concessão do INSS, assim que seu benefício é aprovado, e funciona como o número de identificação para o Instituto.

Este número é o parâmetro utilizado para o calendário de antecipação do 13º salário e também é indispensável para consultar todas as informações de seu benefício.

É possível consultar o número do benefício pela carta de concessão, mas também dá para conseguir o número através do site e pela central telefônica 135. É preciso informar o CPF do beneficiário.

O INSS também tem aplicativo e conta com a ajuda da Helô, a assistente virtual. Se você ainda não baixou, basta acessar a Apple Store ou Google Play e fazer o "Meu INSS".

Quem tem direito ao décimo terceiro do INSS 2023

Tem direito ao décimo terceiro do INSS 2023 todos aqueles que, durante o ano vigente, receberam os benefícios previdenciários de aposentadoria, em todas as suas modalidades, como pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Qual será o valor pago?

Se o beneficiário começou a receber após janeiro do ano em curso, o valor do 13º salário será proporcional a 1/12 do valor do benefício por mês recebido. O valor atual do salário mínimo é de R$ 1.32o.

Importante lembrar que o desconto do Importo de Renda será realizado na segunda parcela.

O Governo Federal também informou que uma vez tendo antecipado o benefício, não haverá pagamento de nenhuma parcela de 13º salário no fim do ano.

O pagamento do décimo quarto salário continua indefinido.