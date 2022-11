Quantas pessoas têm no mundo? População bate 8 bilhões

São comuns os comentários sobre o tamanho do planeta e quantidade de gente que vive nele, mas quantas pessoas têm no mundo atualmente? Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial atingiu uma nova marca. A ONU ainda aponta quais são os países mais populosos da Terra. Confira.

Veja também: O que é a COP27

Quantas pessoas têm no mundo?

A ONU admite que é difícil dizer exatamente quantas pessoas têm no mundo, já que existe uma margem de erro. No entanto, a organização afirmou que no dia 15 de novembro de 2022, a Terra chegou a marca de oito bilhões de habitantes.

O mundo demorou 12 anos para sair da faixa dos sete bilhões e deve atingir os nove em 2037. A estimativa é de que a marca chegue aos 10 bilhões nos anos 2080 e se mantenha assim até o próximo século.

Segundo a agência da ONU, mais da metade dos habitantes do planeta passará a viver no continente asiático. A China e a Índia concentram 2,3 bilhões de pessoas. A organização também aponta que locais com menor renda per capita têm os maiores índices de fertilidade. Por isso, os países mais pobres têm populações maiores do que outros lugares.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, ainda afirma, em artigo, que o crescimento populacional pode acarretar problemas no mundo. O líder acredita que o mundo pode se tornar um local “cheio de tensões e desconfiança, crise e conflito”, por conta das desigualdades sociais. O secretário cita “dívidas, dificuldades, guerras e desastres climáticos” como exemplos de adversidades que os seres humanos precisam lidar na Terra.

Guterres alega que a diferença de renda entre as populações faz com que 1% dos mais ricos do mundo detenha um quinto do rendimento mundial.

“Bilhões de pessoas estão em dificuldades; centenas de milhões passam fome ou estão até subnutridas. Um número recorde de pessoas procura oportunidades, o alívio de dívidas e de dificuldades, das guerras e dos desastres climáticos”, alega.

Países mais populosos do mundo

Segundo relatório da ONU de 2022, os 10 países mais populosos do mundo são a China; Índia; Estados Unidos; Indonésia; Paquistão; Nigéria; Brasil; Bangladesh; Rússia e México. Veja quais são, aproximadamente, os tamanhos de suas populações.