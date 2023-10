Que horas é o eclipse dia 14 no Brasil e como assistir

Neste sábado, 14 de outubro, milhões de pessoas no Brasil poderão ver um eclipse solar. O fenômeno poderá ser visto na maioria das cidades e com horários diferentes, então veja que horas é o eclipse na sua cidade e a melhor forma de assistir.

Resumo sobre horário e como assistir o eclipse do dia 14

Que horas é o eclipse solar do dia 14 de outubro no Brasil

Como assistir o eclipse?

Pode observar o eclipse com chapa de raio-X?

Horário do eclipse solar dia dia 14

Veja o horário do auge do eclipse em todas as capitais brasileiras para sábado, dia 14 de outubro de 2023.

- Boa Vista: 15h08 (Horário do Amazonas)

- Rio Branco: 14h16 (Horário do Acre)

- Manaus: 15h19 (Horário do Amazonas)

- Porto Velho: 15h21 (Horário do Amazonas)

- Cuiabá: 15h38

- Campo Grande: 15h43 (Horário do Amazonas)

- Macapá: 16h27

- Belém: 16h32

- São Luís: 16h37

- Teresina: 16h41

- Palmas: 16h41

- Fortaleza: 16h42

- Brasília: 16h45

- Goiânia: 16h45

- Natal: 16h45

- João Pessoa: 16h46

- Recife: 16h47

- Porto Alegre: 16h47

- Florianópolis: 16h48

- Aracaju: 16h48

- Maceió: 16h48

- Salvador: 16h48

- Curitiba: 16h48

- Belo Horizonte: 16h49

- São Paulo: 16h49

- Vitória: 16h50

- Rio de Janeiro: 16h50

Como assistir com segurança ao eclipse solar

Nunca é seguro olhar diretamente para o sol sem usar proteção especializada, e não há fase de um eclipse anular ou parcial que seja segura para ver a olho nu porque a luz do sol nunca é completamente bloqueada.

Para visualizar o eclipse anular com segurança, use óculos para eclipse solar certificados em conformidade com ISO 12312-2 ou use um visualizador solar portátil. Separadamente, você pode observar o sol com um telescópio, binóculos ou câmera que possui um filtro solar especial na frente, que funciona da mesma forma que os óculos para eclipses.

Não olhe para o sol através de qualquer dispositivo óptico - lentes de câmeras, telescópio, binóculos - enquanto estiver usando óculos para eclipse ou um visualizador solar portátil, de acordo com a NASA. Os raios solares ainda podem queimar através do filtro dos óculos ou do visor, dada a concentração que podem ter através de um dispositivo óptico, e podem causar graves danos aos olhos.

A NASA explica que em eclipses solares parciais ou anulares não há período de totalidade em que a Lua bloqueie completamente o lado brilhante do Sol, por isso não é seguro olhar diretamente para o eclipse sem a proteção adequada para os olhos.

Para quem não tiver óculos certificados em mãos, uma forma segura é conferir através do canal do YouTube do Observatório Nacional. A transmissão começará às 11h30 (horário de Brasília).