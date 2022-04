Que horas vai ser o Eclipse solar hoje, o primeiro de 2022

Um eclipse solar parcial ocorre hoje (30) sobre partes da América do Sul, Antártica e os oceanos Pacífico e Atlântico. Aqui está o que os observadores do céu podem esperar e que horas vai ser o Eclipse solar desse sábado.

Até 64% do sol desaparecerá temporariamente da vista no sábado, à medida que um raro eclipse solar se move em parte do nosso planeta.

Que horas vai ser o Eclipse Solar

Que horas vai ser o Eclipse Solar hoje, sábado, 30 de abril, será por volta das 15 horas, horário de Brasília, e deve seguir até às 18h30.

A sombra externa da lua, ou penumbra, raspará uma parte do Hemisfério Sul, resultando em um eclipse parcial que será visível perto do pôr do sol em uma faixa dos oceanos Pacífico Sul e Austral, bem como nas porções sul e oeste do sul. América, incluindo Chile, Argentina, Uruguai, sul do Peru, sul da Bolívia, oeste do Paraguai e uma pequena fatia do Brasil.

O fenômeno é o primeiro de dois eclipses parciais que ocorrerão em 2022. O próximo acontecerá em 25 de outubro, quando a lua bloqueará uma parte do sol para os espectadores na Europa, Ásia ocidental e nordeste da África.

Para os espectadores localizados no caminho do eclipse, é importante usar óculos de proteção especiais ou óculos de eclipse certificados para observar o sol com segurança – especialmente durante um eclipse parcial, quando grande parte do sol ainda está visível. Nunca olhe diretamente para o sol com os olhos ou use o equipamento errado, pois isso pode queimar suas retinas e causar danos irreparáveis ​​aos seus olhos.

O que é um eclipse solar

Um eclipse solar ocorre quando a lua passa entre a Terra e o sol. O evento celestial de hoje é um eclipse parcial, o que significa que a lua obscurecerá apenas parcialmente o sol para alguns espectadores na Terra, dando ao sol uma forma crescente.

No entanto, a porção do sol bloqueada pela lua varia dependendo da localização do espectador. Hoje, um máximo de 64% do disco solar será obscurecido pela lua para os espectadores ao sul da ponta sul da América do Sul, de acordo com a NASA .

Próximos eclipses

Em 25 de outubro, ocorrerá o segundo eclipse solar de 2022. Como em abril, este eclipse será um eclipse parcial, mas desta vez a sombra penumbral da lua cairá no Hemisfério Norte.

O evento será visível nas partes norte e leste da África, na maior parte da Europa (exceto no sul da Espanha e Portugal), no Oriente Médio, no subcontinente indiano e em uma parte do norte e oeste da Rússia. O maior eclipse ocorrerá sobre a Rússia, com 86% do diâmetro do sol coberto pela lua.

2023 verá dois eclipses solares, mas eles serão centrais. Em 20 de abril de 2023, um eclipse “híbrido”, ou seja, um eclipse que começa como anular, depois transita para total, depois volta para anular antes de terminar, será visível do Oceano Índico, extremo oeste da Austrália, Nova Guiné e o Oceano Pacífico.

E, em 14 de outubro de 2023, um eclipse solar anular varrerá a costa do Pacífico do Oregon até a costa do Golfo do Texas. A pista da anularidade também passará pela Península de Yucatán, no México, pela América Central e por partes do norte da América do Sul. A maior parte do resto do Hemisfério Ocidental verá um eclipse parcial.

Voltando ao próximo eclipse solar, se você está entre as quase 100 milhões de pessoas na zona de visualização do eclipse na América do Sul, desejamos a você céu limpo e visualização segura!

