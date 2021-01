Rainha Elizabeth II recebe vacina contra a covid-19. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Palácio de Buckingham no último sábado (10).

Além disso, o duque de Edimburgo de 99 anos também recebeu a vacina junto com a rainha.

De acordo com uma fonte do palácio, um médico do Castelo de Windsor administrou a vacina. Contudo, ainda não se sabe qual vacina a rainha recebeu, se a da Pfizer ou Oxford, já que ambas receberam a aprovação no país.

Para evitar imprecisões e mais especulações, a rainha, que tem 94 anos, decidiu que avisaria quando tomasse a vacina, acrescentou a fonte.

Rainha Elizabeth II recebe vacina

Tanto a Rainha quanto o duque pertencem ao grupo de risco da covid-19 por conta da idade.

O filho do casal, o príncipe Charles, testou positivo para o coronavírus e ficou em isolamento em março. O homem de 72 anos disse mais tarde que teve sorte de apresentar apenas sintomas leves.

Enquanto isso, seu neto, o príncipe William , o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, também testou positivo para coronavírus no início deste ano, informou a mídia do Reino Unido. Contudo, não se sabe exatamente quando ele contraiu o vírus.

Coronavírus no Reino Unido

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido registrou mais de 3 milhões de casos de covid-19 e mais de 80.000 mortes.

Além disso, o país também relatou 1.325 mortes relacionadas ao coronavírus na sexta-feira (8) – seu maior aumento diário em mortes.

Autoridades de saúde enfrentam um início mortal em 2021, com uma nova variante do coronavírus, detectada pela primeira vez no Reino Unido, varrendo o país.

Na capital, o prefeito de Londres declarou um estado de emergência na sexta-feira, alertando que os hospitais da cidade estavam perto de ficarem lotados.

“A situação em Londres agora é crítica, a disseminação do vírus está fora de controle”, disse o prefeito Sadiq Khan.

“Um em cada 30 londrinos têm covid-19. Se não tomarmos medidas imediatas agora, nosso NHS pode ficar sobrecarregado e mais pessoas morrerão ”, acrescentou o prefeito.