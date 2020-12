Coronavírus: Reino Unido aprova vacina da Oxford

Reino Unido aprova vacina da Oxford contra o coronavírus.

O país encomendou 100 milhões de doses do fabricante AstraZeneca – o suficiente para vacinar 50 milhões de pessoas.

Assim, a aprovação pelo órgão regulador dos medicamentos significa que a vacina é classificada como segura e eficaz.

O primeiro-ministro Boris Johnson saudou as “notícias fantásticas” como “um triunfo para a ciência britânica”.

De acordo com o secretário de saúde britânico, Matt Hancock, o governo “agora pode acelerar o lançamento da vacina”.

“Isso traz o dia em que podemos fazer nossas vidas voltarem ao normal”, disse ele. “Podemos dizer agora com confiança que podemos sair dessa na primavera”.

It is truly fantastic news – and a triumph for British science – that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.

We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020