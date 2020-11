Reino Unido eleva seu nível de ameaça terrorista para grave, este é o seu segundo nível mais alto. A decisão foi feita nesta terça-feira (3), após os recentes ataques na Áustria e na França.

O nível de ameaça grave significa que um ataque no Reino Unido é considerado altamente provável. O nível estava anteriormente em substancial, o que significa que um ataque é considerado apenas provável.

O anúncio da decisão foi feito pela secretária do Interior, Priti Patel, depois que um homem tentou se juntar ao grupo do Estado Islâmico. Para isso, ele invadiu o centro Viena, capital da Áustria, armado com um rifle automático na segunda-feira à noite, e matou quatro pessoas. Logo depois a polícia o atingiu e ele faleceu.

“Já tomamos medidas significativas para alterar nossos poderes e fortalecer as ferramentas para lidar com o desenvolvimento das ameaças terroristas que enfrentamos”, disse Patel em um comunicado.

“Esse processo continuará, e o público britânico não deve ter dúvidas de que tomaremos as medidas mais enérgicas possíveis para proteger nossa segurança nacional”, acrescentou.

Patel disse que o aumento do alerta de segurança é uma “medida de precaução e não se baseia em nenhuma ameaça específica”.

O Joint Terrorism Analysis Center do governo do Reino Unido, estabelecido em junho de 2003, define o nível de terrorismo.

O centro avalia a inteligência relacionada ao terrorismo internacional, no país e no exterior. Bem como define os níveis de ameaça e emite avisos e outras informações relacionadas ao terrorismo.

O comissário assistente Neil Basu, chefe do Departamento de Polícia Antiterrorista do Reino Unido, disse que, embora não houvesse nenhuma ligação de inteligência entre os ataques europeus e o Reino Unido, a polícia anti-terrorismo “certamente fornecerá toda a assistência possível”.

Ele pediu que o público ficasse vigilante e disse que as pessoas podem esperar ver mais policiais em alguns lugares nos próximos dias.

“Agora, mais do que nunca, precisamos que as comunidades se unam e rejeitem aqueles que buscam semear divisão e ódio entre nós”, disse ele. Assim, “precisamos que as comunidades e famílias chamem a nossa atenção para qualquer pessoa que considerem vulnerável, um perigo ou uma escalada para o terrorismo”.’