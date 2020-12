Reino Unido: William Shakespeare é o 2°a ser vacinado contra Covid-19

O Reino Unido deu início a vacinação contra o Covid-19 nesta terça-feira, 8, mas, além de ser um dos primeiros países a iniciar a campanha no mundo, outro fato chamou a atenção para o primeiro dia de imunização. Coincidentemente, a segunda pessoa a tomar a vacina foi um idoso de 81 anos que leva o nome de William Shakespeare, o dramaturgo e poeta inglês conhecido mundialmente.

Bill, como também é conhecido, é de Warwickshire, mas recebeu a primeira dose no Hospital Universitário Conventry, na cidade de Conventry, que fica a cerca 30 quilômetros de Stratford-upon-Avon, onde nasceu William Shakespeare há mais de 450 anos.

A internet não perdoa

A coincidência logo caiu nas graças dos internautas, que começaram a comparar a vacinação de Bill com as primeiras comédias escritas pelo seu chara William Shakespeare, como “The Taming of the Flu” (cujo nome da obra em português é a Megera Indomável) e “The Two Gentlemen of Verona”, trocando a cidade italiana por “Corona”.

A segunda obra em português se chama “Os dois Cavalheiros de Verona” e, para dar continuidade a brincadeira, Bill foi comparado ao cavalheiro número dois, por ter sido o segundo a receber a dose, e Margaret Kennan, 91, ao cavalheiro número um, por ser a primeira a ser vacinada em todo o país.

Quem foi William Shakespeare?

O próprio nome William Shakespeare certamente soa familiar, senão a todos, a quase todos os ouvidos. O inglês é certamente o poeta, o dramaturgo e o ator mais influente do mundo. É autor da tragédia Romeu e Julieta, que apesar de ter mais de 420 anos, ainda é revivida até hoje nos palcos.

O acervo de obras de Shakespeare conta com 37 peças teatrais, 2 grandes poemas e 154 sonetos. Entre suas obras mais conhecidas estão, além de Romeu e Julieta, estão MacBeth, Hamlet, Sonhos de Uma Noite de Verão e Rei Lear. Ele morreu em 23 de abril de 1616, no mesmo dia de seu aniversário, e os motivos até hoje são desconhecidos. A possível causa mais difundida da morte de William Shakespeare é a de uma febre resultante do seu estado de embriaguez.

Início da vacinação em massa no Reino Unido

O Reino Unido foi o primeiro país ocidental a iniciar a vacinação em massa. A vacina que será utilizada para a imunização é a Pfizer, da BioNTech. Nesta primeira etapa, recebem as primeiras doses apenas idosos acima de 80 anos e parte dos profissionais que atuam em unidades de saúde ou em asilos.

Após a vacinação desses grupos, as próximas pessoas serão classificadas por faixa etária para serem imunizadas. A aplicação da vacina é feita em duas doses, em um intervalo de 21 dias. A vacina utilizada pelo país precisa ser mantida em – 70°, por isso, as doses estão sendo enviadas primeiro a cerca de 70 hospitais, onde serão armazenadas. Pontos estratégicos capazes de manter a Pfizer em ponto de ideal de refrigeração serão montados.