Uma salsicha vegetariana é uma salsicha? É isso que o Parlamento Europeu vai votar esta semana.

Um grupo de agricultores espera que um projeto de lei que proíbe os produtos vegetarianos de serem chamados de salsichas ou hambúrgueres receba a aprovação.

De acordo com eles, a medida é necessária para evitar que as pessoas pensem que os produtos contêm carne.

Mas ambientalistas e profissionais médicos acreditam que tal proibição seria um retrocesso.

O vegetarianismo cresceu em popularidade nos últimos anos, com produtos vegetarianos e veganos se tornando cada vez mais comuns nas lojas e nos cardápios dos restaurantes.

Frequentemente, está à venda nos supermercados os hambúrgueres vegetarianos ou veganos . Contudo, isso é algo que os agricultores desejam que seja alterado.

A polêmica da salsicha vegetariana

De acordo com as emendas propostas a um projeto de lei agrícola, certos termos como hambúrguer e salsicha só poderiam estar em itens que realmente contenham carne.

Isso significaria o fim dos hambúrgueres vegetarianos ou salsichas vegetarianas nos menus e nas embalagens.

Além disso, bife, schnitzel, hambúrguer, escalope e salsicha também não poderiam usar a denominação, a menos que o produto vendido contivesse carne.

Termos como “leite de soja” e “queijo vegano” foram proibidos na União Europeia há três anos, depois que seu tribunal decidiu que termos como leite e queijo não podiam ser usados ​​para produtos não lácteos.

Mas essas novas emendas levariam isso um passo adiante, proibindo os fabricantes de comparar alimentos de origem vegetal com laticínios com palavras como “estilo” e “gosto”.

Isso significaria o fim de descrições de itens como “semelhantes a queijo” ou “semelhantes a iogurte” nas prateleiras dos supermercados.

Propostas em votação

A European Medical Association classificou as propostas como “desproporcionais e fora de sintonia com o clima atual”.

As emendas estão sendo discutidas como parte de um debate de reformas agrícolas mais amplas, com os resultados de uma votação esperados nesta quarta-feira (21).

Se o projeto receber a aprovação com as emendas propostas, não entrará em vigor imediatamente. Em vez disso, sua implementação terá que entrar em negociação com os 27 estados membros da UE.