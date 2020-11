O governo do Reino Unido pedirá à Netflix que coloque avisos de que The Crown é uma ficção antes dos episódios da série e não uma recriação da história real, disse um ministro sênior.

Assim, o secretário de Cultura Oliver Dowden disse ao The Mail que escreverá para a Netflix. O motivo são as preocupações crescentes de que a reputação da família real está sendo manchada por cenas ficcionais da série.

“É uma obra de ficção muito bem produzida. Então, como acontece com outras produções de TV, a Netflix deve ser muito clara no início que é apenas isso”, disse o ministro ao jornal do Reino Unido.

“Sem isso, temo que uma geração de espectadores que não viveu esses eventos possa confundir ficção com fatos”, advertiu.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, o irmão da princesa Diana, Earl Spencer, também pressionou pelos avisos.

“Acho que ajudaria muito ‘The Crown’ se, no início de cada episódio, dissesse que, ‘Isso não é verdade, mas é baseado em alguns eventos reais’”, disse Lorraine Kelly da ITV.

The Crown é uma ficção

O criador da série, Peter Morgan, chamou The Crown de um “ato de imaginação criativa”.

Contudo, alguns observadores da realeza temem que a série possa ter causado danos duradouros entre as dezenas de milhões que assistiram, mais do que aqueles que assistiram ao casamento na vida real do príncipe Charles com Diana.

“É bastante sinistro o jeito que Morgan está claramente usando o entretenimento leve para impulsionar uma agenda republicana muito aberta. Mas, as pessoas simplesmente não veem isso”, disse um amigo de Charles ao jornal do Reino Unido.

“Eles foram atraídos ao longo dos primeiros episódios até que não pudessem ver como estavam sendo manipulados”.

“É uma propaganda altamente sofisticada”, afirmou o amigo.