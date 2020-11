Trump admite que Joe Biden ganhou as eleições pela primeira vez

Donald Trump admite que Joe Biden ganhou as eleições nos EUA pela primeira vez. Mas, depois esclareceu que isso não significa que está cedendo.

Ele fez a admissão original em um tweet junto com outras alegações de que a votação foi injusta e deliberadamente contra ele.

Trump escreveu sobre seu futuro sucessor: “Ele venceu porque a eleição foi fraudada”.

Assim, este foi um reconhecimento significativo de Trump, que – apesar de perder o Colégio Eleitoral e o voto popular por cinco milhões de votos – se recusou a aceitar o resultado.

Contudo, mais tarde esclareceu em outro tweet: “Eu não concedo NADA! Temos um longo caminho pela frente”.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020