Trump x Biden: quem as celebridades apoiam nas eleições nos EUA?

Conforme as eleições americanas se aproxima (e os presidenciáveis começam a debater), diversas celebridades estão começando a declarar seus votos. Enquanto algumas apoiam a continuidade do Governo de Donald Trump, muitas outras pedem o voto em Joe Biden para a renovação da política americana. Ficou curioso para saber quem as celebridades apoiam nas eleições dos EUA? Então, confira abaixo uma lista com doze famosos que já definiram seus votos.

Trump x Biden: quem as Celebridades apoiam?

Veja algumas celebridades que já declararam seus votos na eleição presidencial

Ted Nugent

Responsável por hits como Stranglehold e Cat Sracth Fever, o guitarrista Ted Nugent sempre foi muito aberto com seu posicionamento político. O músico é Republicano (partido de Donald Trump) e já afirmou em entrevista que “Donald Trump foi enviado aqui por Deus”.

Jon Voight

O ator (e pai da Angelina Jolie) Jon Voight não aparece em nenhum filme desde 2018, mas continua ativo e é uma das celebridades que já declarou em quem irá votar nas Eleições 2020 nos EUA. Em um vídeo emocionado, o americano rezou a Jesus e Moisés para que Deus “proteja a verdade do nosso presidente Donald Trump, para que ele continue seu legado como um dos maiores presidentes”.

Dana White

Dana White não surpreendeu ninguém ao apoiar publicamente Donald Trump nas eleições nos EUA, pois os dois possuem um relacionamento muito próximo. “Se você não gosta de mim porque sou amigo desse cara, esse é seu problema, não meu”, chegou a afirmar o chefao do UFC sobre sua amizade com o presidente americano. Além da amizade, White chegou a doar cerca de U$ 1 milhão para a campanha eleitoral de Trump.

Dennis Quaid

Ator principal no hit Quatro Vidaes de um Cachorro, Dennis Quaid também já definiu seu voto em 2020. “Eu acho que Donald Trump, não importa o que pensem dele, está fazendo um ótimo trabalho em tentar dar a todo povo americano o que ele precisa”, justificou sobre sua escolha.

Conor McGregor

Surpreendentemente, o lutador irlandês Conor McGregor também usou suas redes sociais para apoiar Donald Trump em sua reeleição. “[Trump é] possivelmente o melhor presidente que os Estados Unidos já tiveram”, postou em seu Twitter oficial.

Gene Simmons

O rockeiro por trás da maquiagem do Kiss também já defendeu Donald Trump em diferentes ocasiões. “Eu não conheço ninguém que não tenha dito coisas estúpidas em público ou em particular. Por isso, eu vou dar ao cara que foi devidamente eleito a chance de nos mostrar o que ele pode fazer.” Gene Simmons também elogiou o governo Trump, pois “o planeta nunca esteve em melhor forma” e “O desemprego nos Estados Unidos é o menor em 50 anos.”

Celebridades que apoiam Biden nas eleições nos EUA

The Rock/Dwayne Johnson

Dwayne “The Rock” Johnson é um dos artistas que é abertamente centrista e não apoia nenhum partido. Contudo, ele já se posicionou como um apoiador da chapa formada por Joe Biden e Kamala Harris nas eleições nos EUA. “Estou declarando meu apoio a Joe Biden & KamalaHarris. Progresso necessita de coragem, humildade, empatia, força, GENTILEZA E RESPEITO”, ressaltou o astro em seu Twitter.

Ava DuVernay

Ava DuVernay, diretora de filmes sobre racismo, não decepcionou seus fãs ao apoiar a chapa Biden/Harris. “Não há mais debates. Nós fazemos isso acontecer ou, literalmente, mais de nós irão perecer”, justificou sobre seu apoio ao Democratas (motivado principalmente pela indicação de Kamala Harris como vice).

Billie Eilish

A cantora Billie EIilish pode ser nova, mas já é politicamente ativa e incentiva seus fãs para que sejam assim também. “Donald Trump está destruindo nosso país e tudo que nos preocupa. Precisamos de líderes que resolvam os problemas das mudanças climáticas e da COVID, e não os neguem. Líderes que lutem contra o racismo sistêmico e a desigualdade”, afirmou em tweet.

Leonardo DiCaprio

Diferente de outros nesta lista, Leonardo DiCaprio ainda não declarou seu voto publicamente eleições nos EUA, mas ele nem precisa. O ator já foi visto em comícios e Biden e conversou com o democrata em diversas ocasiões. Além disso, DiCaprio já entrou em conflito com políticos de direita em diversas ocasiões – inclusive com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Cardi B

A rapper Cardi B sempre deixou claro que sua preferência era o ex-candidato Bernie Sanders, mas ela mudou seu posicionamento assim que ele saiu da corrida presidencial nas eleições nos EUA. “Só quero Trump fora do poder”, chegou a resumir Cardi B durante evento online em apoio à eleição de Joe Biden.

George R.R. Martin

O autor do megasucesso Game of Thrones fecha a lista dos apoiadores da chapa de Joe Biden e Kamala Harris. “Fiquei feliz quando Joe Biden finalmente anunciou sua candidatura à presidência. As principais coisas que procuro em um candidato são: que ele seja capaz de derrotar Trump, e alguém que possa ser, de fato, um bom presidente”, afirmou Martin.