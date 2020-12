Perrengue chique em voo? Homem sobe em asa de avião em Vegas

Um voo que sairia de Las Vegas para Portland, nos Estados Unidos, teve um desfecho bem atípico. Um homem com identidade não revelada foi detido na tarde de sábado, 12, após invadir a pista de decolagem do Aeroporto Internacional McCarran e subir na asa de um avião em Las Vegas que já estava pronto para decolar.

Um usuário no Twitter chamado Erin Evans postou as imagens registradas por seu avô, que estava no voo. Nelas, é possível ver o homem andar em cima da asa do avião e, em seguida, sentar e ficar gesticulando, como se estivesse em uma conversa com alguém. Passageiros de dentro do avião pronto para decolar em Las Vegas presenciaram a cena assustados, sem saber o que estava acontecendo.

Homem sobe em asa de avião em Las Vegas

Policiais foram acionados e chegaram perto do homem para tentar convencê-lo a descer, mas não adiantou. Ele só saiu de cima da asa após cair. Os policiais se aproxima, mas o homem tenta escalar o winglet – estrutura vertical que fica do lado da asa- do Boeing 737, mas escorrega e cai bruscamente no chão, sendo imobilizado em seguida pelos agentes em volta. Uma outra usuária chamada Brooke Knight também posta as cenas do avião em Las Vegas.

Homem sobe em asa de avião; veja o vídeo.

Desfecho

Os pilotos do avião em Las Vegas estavam se preparando para decolar quando viram o homem se aproximar do avião. Um alerta foi emitido à torre de controle a polícia foi acionada. Acredita-se que ele tenha sofra alguma doença mental, mas também há a possibilidade de ele ser um passageiro prejudicado.

A polícia informou à CNN que após ficar sob custódia, o homem foi enviado ao centro médico para receber atendimento. O incidente atrasou o voo em mais de quatro horas.

Em nota emitida pela Alaska Airlines ao Kiro 7, os passageiros e funcionários da companhia estão bem, mas o avião em Las Vegas precisou ser recolhido para passar por uma revisão completa. A companhia reforçou ainda que está trabalhando junto às autoridades para as medidas legais cabíveis.

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q — Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020

