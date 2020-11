Viajar é muito bom, mas você sabe como planejar uma viagem? Economizar, organizar o roteiro, escolher as roupas, o que levar pode ser uma tarefa não tão fácil assim.

Por isso, nós preparamos um guia completo para você planejar a sua viagem e começar a organizar tudo para ter dias incríveis de folga.

Com essas dicas, você vai montar um roteiro ideal e se divertir muito, sem preocupações.

Como planejar uma viagem perfeita

Para começar a planejar, você precisa determinar alguns pontos, como: definir o destino, decidir quanto tempo irá passar no local, quanto você disponibilizará financeiramente, comprar passagens, reservar hospedagens e garantir os documentos necessários.

Então, nós separamos um checklist para planejar uma viagem, com todos os detalhes para cada etapa:

Escolhendo um destino

Primeiramente, pegue um papel e caneta ou abra um documento no Word para começar a escrever. A primeira etapa para planejar uma viagem é escolher o destino.

Faça uma pesquisa rápida sobre qual destino você gostaria de ir, tenha uma visão geral de valores, burocracia, pontos turísticos.

Por exemplo, ao pesquisar um destino, você pode se deparar com Nova Iorque e pesquisar sobre preços de hotéis, passagens, ingressos e entradas para visitas turísticas. Além disso, você vai ver que para visitar Nova Iorque precisa estar com o passaporte atualizado e ter o visto de turista.

Atente-se para a estação. Verifique quais são as melhores estações para o local que você decidir viajar, para não ser pego de surpresa com o clima.

Assim, você vai visualizar o planejamento de um modo real e vai te ajudar a decidir se esse destino realmente vai ser escolhido.

Documentação necessária

Agora que você escolheu o seu destino, é hora de saber quais as documentações são necessárias para visitar o lugar.

Se for uma viagem nacional, você só vai precisar de um documento de identificação. Em algumas cidades, você precisará tomar vacinas para visitar.

Por isso, é importante pesquisar com calma tudo que é necessário para visitar o local, mesmo que seja nacional. Caso você esteja interessado em uma viagem internacional, o passaporte deve estar atualizado e, em alguns países, você deverá tirar o visto.

Duração da viagem

Um dos pontos principais de como planejar uma viagem, você deve definir quanto tempo vai passar no local. Será 1 semana? 15 dias? 1 mês?

Isso vai fazer muita diferença na hora de montar o seu roteiro de viagem e no planejamento financeiro.

Montar um roteiro

Liste todos os pontos turísticos, restaurantes e bares mais famosos do local. Enumere todos esses pontos e divida-os em categorias. Então, escolha os locais que você vai mais deseja visitar. Coloque-os em ordem de prioridade de desejo. Veja no mapa os locais e a duração de cada passeio.

Assim, você poderá determinar os passeios que poderá fazer de acordo com o tempo que você vai passar na cidade.

Por fim, monte um cronograma incluindo pausa para o café, almoço e jantar. Isso vai fazer com que você não perca tanto tempo decidindo aonde irá ou o que irá fazer.

Planejamento financeiro

Agora é hora de montar o seu planejamento financeiro. Decida quanto você tem para gastar com a viagem. Por exemplo, definir uma meta de 5 mil reais para conhecer a cidade do Rio de Janeiro, incluindo passagens e hospedagem.

Crie uma planilha e coloque os valores que você vai gastar para cada passeio, refeição, compra de lembrancinhas e traslados. Isso vai ajudar você a evitar surpresas no seu extrato bancário.

De maneira geral, o planejamento financeiro é essencial na hora de planejar uma viagem.

Reserva de passagens e hospedagens

A dica aqui é comprar as passagens com bastante antecedência. Nós sabemos que os preços das passagens no Brasil podem oscilar bastante.

Por isso, prefira comprar as passagens com antecedência e optar pela tarifa que garanta a remarcação ou cancelamento grátis.

Reserve também com antecedência a sua hospedagem, escolha um hotel mais central, próximo aos principais pontos turísticos, pontos de táxi ou estações de metrô.

Seguro viagem

Uma dica essencial para uma viagem perfeita e sem estresse é garantir o seguro viagem. Assim, você vai poder curtir as suas férias de forma mais tranquila.

Arrumar a mala

A hora de montar a mala pode parecer um pesadelo para alguns. Mas, com planejamento, essa tarefa pode ficar muito fácil.

Antes de escolher o que vai levar, é fundamental pesquisar o que é permitido levar nas bagagens de mão e o que você vai precisar despachar. Para a mala de mão, você deve levar documentos, chaves, remédios, aparelhos eletrônicos, dinheiro e outros itens menores. Além dos líquidos que devem estar em um frasco de apenas 100ml.

Outro ponto importante para montar a mala é verificar o clima do local que você vai viajar. Assim, você poderá organizar quais os tipos de roupa levar. No caso de destinos praianos, roupas leves e sandálias vão ser a base da mala. Já para destinos frios, botas, casacos e jaquetas ocupam bastante espaço.

Por isso, monte a sua mala já separando os looks que irá usar em cada dia. Isso vai facilitar a montagem da mala e durante a viagem.

Essas são as principais dicas para você aprender a como planejar uma viagem perfeita e curtir as suas férias sem muitas preocupações. Agora é só colocar a mão na massa e começar a planejar.

Boa viagem!