Não consegue acessar Caixa Tem? veja como resolver

O Caixa Tem é o aplicativo da Caixa Econômica Federal criado para cadastro e recebimento do auxílio emergencial. Sendo assim, facilita o acesso aos benefícios sociais e realização de transações bancárias de até R$1.200. Além disso, pelo app, pode consultar saldo e extrato da Conta Poupança Social Digital

Contudo, problemas no app podem dificultar o acesso a informações sobre o auxílio emergencial, abono salarial do PIS, consulta e saque do FGTS, mas também Seguro-Desemprego e Programa Bolsa Família. Problemas de acesso podem acontecer pelo sobrecarregamento do aplicativo.

Sendo assim, reunimos os principais problemas e as soluções para o acesso. Confira.

Não consigo acessar Caixa Tem – Sala de espera

A sala de espera virtual do Caixa Tem é uma maneira de não sobrecarregar o aplicativo. Sendo assim, o problema de não acesso ao aplicativo instantaneamente pode acontecer em horários de pico.

Além disso, a funcionalidade tem o objetivo de controlar o acesso ao app Caixa Tem e monitorar o número de usuários ativos que querem usar o aplicativo em determinado horário.

Contudo, nesse caso, você ficará na fila de espera e o acesso será liberado em breve, basta esperar pelo tempo determinado no aplicativo. Mas também, quando isso acontecer, você pode também tentar o acesso minutos depois.

Por fim, a sala de espera não é um erro do aplicativo Caixa Tem, mas uma maneira de não sobrecarregar a ferramenta.

Nenhuma conversa encontrada

A instabilidade do sistema pode gerar a mensagem de erro “nenhuma mensagem encontrada”. Nesse caso, o problema é resultado do alto número de acessos simultâneos no app Caixa Tem. Mas também, falhas no desenvolvimento da plataforma.

Contudo, não há como o usuário resolver o problema rapidamente, porque é um erro do sistema Caixa Tem. Se você não consegue acesso ao Caixa Tem e aparecer a informação de “nenhuma conversa encontrada”, saia do aplicativo e tente mais tarde.

Além disso, confira se app está atualizado. Para isso, basta ir a loja de aplicativos do celular Android ou iOS, ou seja, Play Store e Apple Store, e procure pelo app Caixa Tem. Se tiver a opção “atualizar”, selecione a opção e aguarde a atuallização. Depois disso, acesse o Caixa Tem.

Aviso “Aplicativo desativado: favor atualizar seu aplicativo”

Não conseguir acesso ao Caixa Tem com aplicativo desatualizado é fácil de resolver. Isso porque para acessar o app, é preciso que ele esteja sempre atualizado.

Sendo assim, basta acessar a loja de aplicativos do smartphone e procurar pelo App Caixa Tem. Depois disso, clique na opção “atualizar”. Aguarde um instante e pronto!

O erro de desatualização acontece quando o aplicativo passa por modificações para aumentar o volume de usuários simultâneos, correção de erros, mas também gerar mais estabilidade no app.

“Serviço de pagamentos indisponível no momento”

Esse tipo de erro acontece quando a plataforma da Caixa está fora do ar ou indisponível. Quando isso ocorrer, confira sua conexão com a internet ou se o aplicativo não está com a atualização em dia.

Além disso, o erro no pagamento de boletos pelo Caixa Tem pode ser solucionado de outra forma. Para isso, basta reiniciar o celular e tentar novamente o acesso ao app Caixa Tem.

Bloqueio do Caixa Tem – Não consigo acessar Caixa Tem

O bloqueio do app Caixa Tem acontece por problemas nos dados cadastrados. Erros em números de documentos, como CPF, e-mail, são as principais causa para o bloqueio.

Sendo assim, pode aparecer duas opções: “liberar acesso” ou “é necessário regularizar seu acesso”. Clique em uma das opções. Em seguida. haverá direcionamento para uma conta do WhatsApp da Caixa. Dessa forma, basta anexar a cópia digital dos documentos necessários e o desbloqueio do app Caixa Tem acontece rapidamente.

Contudo, se após esses passos o app continuar bloqueado, vá até a agência da Caixa mais próxima para solucionar o problema.

