Caixa TEm: saiba como abrir uma conta na poupança social digital

A poupança social digital teve criação para facilitar a movimentação de dinheiro para aqueles que recebem benefícios de programas governamentais. No dia 23 de outubro, ela passou de medida provisória para lei, segundo a publicação no Diário Oficial da União. Dessa maneira, é possível abrir a sua conta e começar a utilizar.

Como abrir a poupança social digital?

Portanto, para aqueles que receberam o auxílio emergencial ou possuem cadastro no CadÚnico, a abertura acontece de forma automática. Assim, para as pessoas que já possuem cadastro para receber o auxílio emergencial, abono salarial, saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou o programa emergencial de manutenção de empregos, a conta pode ser aberta automaticamente.

Entretanto, para aqueles que não se enquadram no caso, devem realizar o cadastro através do site ou aplicativo Caixa Tem.

Como acessar a poupança social digital?

É possível acessar a poupança social digital facilmente. Assim, basta:

Ir no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, instalado no seu celular, e clicar na opção “Acompanhe sua solicitação”;

Digite os números do seu CPF;

Insira seu nome completo, a data de nascimento e o nome da sua mãe;

Você vai receber um código no celular cadastrou no app;

Digite esse número em “Código recebido”. Guarde esse código, pois você irá precisar dele novamente;

Ao receber a mensagem que o auxílio emergencial foi aprovado e que será recebido pela poupança social digital Caixa, é preciso baixar o aplicativo Caixa Tem.

E então, no aplicativo Caixa Tem:

Clique em “Sou beneficiário”;

Digite o seu CPF;

Informe o último código que você utilizou no aplicativo do Auxílio Emergencial (você pode verificar essa número nas suas mensagens de texto);

Aperte “Continuar” para abrir a tela do Caixa Tem;

Faça login – se você ainda não fez o cadastro, serão necessárias algumas informações pessoais, como CPF e nome completo;

Selecione “Auxílio Emergencial”;

Clique em “Consultar o Auxílio na Poupança Social Digital”;

Responda as perguntas e aperte “Receber Código”;

Digite o novo código recebido;

Na tela seguinte, clique em “Consultar a minha poupança social digital”.

Quais as regras e funcionalidades?

Todavia, a poupança social digital possui um limite de movimentação de até R$ 5 mil por mês, sem tarifas de manutenção. Além disso, permite que o titular realize três transferências eletrônicas sem custo por mês e fazer o pagamento de boletos bancários.

Então, para receber outros benefícios sociais através dela, exceto os de natureza previdenciária, o cidadão precisará autorizar expressamente a abertura desse tipo de conta ou o uso da poupança social digital já existente.

Dessa forma, a conta pode ser fechada ou convertida em conta regular a qualquer tempo, sem custos adicionais. Entretanto, o texto proíbe que os bancos façam descontos dos valores recebidos pelo beneficiário para compensar dívidas anteriores.

Qual o rendimento da poupança?

O rendimento está fixado em 70% da taxa Selic + a Taxa Referencial.

