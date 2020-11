Não tem candidato? Saiba como votar nulo ou branco

Além de ser decisivo, o segundo turno das Eleições 2020 pode ser um dos mais difíceis para o eleitor, pois pode acabar não se identificando com os candidatos para prefeito. Por isso, pode ser importante como votar nulo ou branco.

Como votar nulo ou branco nas Eleições 2020?

É importante saber como votar nulo ou branco nas Eleições, pois são duas opções válidas dentro do processo eleitoral.

Para votar nulo, basta o eleitor apertar duas vezes o botão 0 e o “confirma” para validar sua escolha – os zeros substituem os dois dígitos da candidatura para prefeito.

Já para registrar seu voto como branco, o eleitor deve apertar o botão “branco”e em seguida pressionar a tecla “confirma”.

Qual a diferença entre o nulo e o branco?

Na prática, ambas as opções possuem o mesmo impacto, pois fazem com que o voto do eleitor seja desconsiderado da apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas o branco e o nulo possuem diferenças conceituais.

Enquanto o voto branco serve para mostrar que o eleitor não possui preferência por quaisquer dos candidatos daquele pleito, o nulo é considerado um protesto contra os candidatos ou a classe política no geral.

A diferença entre os dois votos já foi mais relevante no passado; o TSE contabilizava os votos brancos para o candidato vencedor. Contudo, essa regra mudou a partir do ano de 1997, quando a Lei Eleitoral passou por algumas alterações.

