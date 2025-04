Onça pintada que devorou caseiro é capturada no Pantanal

Campo Grande — Nesta quinta-feira, 24, a onça-pintada que atacou e matou um caseiro no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, foi capturada após uma operação de busca que durou cerca de 15 horas. O animal foi localizado e sedado por equipes da Polícia Militar Ambiental, com apoio de especialistas em fauna silvestre.​

Para onde vai a onça capturada?

A onça capturada no Pantanal agora será levada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

De acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, o animal deve passar por avaliação veterinária em Campo Grande. Segundo avaliação inicial, o animal é macho, pesa 94 quilos e está abaixo do peso.

O ataque da onça ocorreu na mata de Touro Morto, a cerca de 230 km de Campo Grande, no dia 21 de abril. A vítima, Jorge Avalo, de 60 anos, trabalhava como caseiro no local e foi surpreendida pela onça enquanto realizava tarefas rotineiras. Segundo relatos, o felino retornou ao local do ataque no dia seguinte, o que facilitou sua localização pelas equipes de resgate.​

O caso reacende o debate sobre a convivência entre humanos e grandes felinos no Pantanal, especialmente em áreas onde a expansão agrícola e a presença humana avançam sobre o habitat natural desses animais. Autoridades ambientais reforçam a importância de medidas preventivas e de conscientização para evitar novos incidentes.​