Onça Pintada ataca caseiro no Pantanal; corpo é encontrado

Campo Grande — O caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, morreu após ser atacado por uma onça-pintada em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O ataque aconteceu na manhã de segunda-feira, 21 de abril, por volta das 5h30, na região conhecida como Touro Morto, entre os rios Miranda e Aquidauana. O corpo da vítima foi encontrado a 300 metros de onde morava.

Quem é a vítima da onça pintada?

Conhecido como “Jorginho”, o trabalhador tinha mais de 20 anos de experiência na área e era acostumado à presença de onças na região. Ainda assim, nunca havia sido alvo de um ataque. Dias antes da tragédia, ele chegou a registrar em vídeo contando que duas onças haviam brigado no quintal de sua casa. Ele chegou a mostrar as pegadas do animal, mas não relatou medo.

Segundo testemunhas, Jorge realizava tarefas rotineiras no deck do pesqueiro quando foi surpreendido pelo felino. A informação de que o corpo do caseiro foi encontrado foi confirmada na terça-feira, 22, pelo cunhado da vítima.

Especialistas alertam que ataques de onça-pintada a humanos são raros. O comportamento agressivo, segundo biólogos, geralmente está relacionado à sensação de ameaça ou à escassez de presas naturais. Alterações no ecossistema do Pantanal, como desmatamentos, queimadas e avanço da atividade humana, podem estar influenciando a rotina desses grandes felinos.