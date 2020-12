Oração de São João da Cruz para proteção e riqueza espiritual

São João da Cruz, cuja festa se celebra no dia 14 de dezembro, é um dos maiores místicos da história da Igreja. Como todas as grandes sabedorias, a sua tem sido uma fonte profunda e constante de inspiração ao longo dos séculos e ainda mantém uma força surpreendente. Aprenda a oração de São João da Cruz.

Nasceu em Fontiveros, província de Ávila (Espanha), por volta do ano 1542. Após alguns anos na Ordem dos Carmelitas, foi, a pedido de Santa Teresa de Ávila, o primeiro que, a partir de 1568, se declarou a favor de sua reforma, pela qual suportou inúmeros sofrimentos e trabalhos. Morreu em Úbeda em 1591, com grande fama de santidade e sabedoria, da qual os seus escritos espirituais dão testemunho precioso.

Ótimo pregador, escritor e poeta é considerado até hoje uma das figuras mais ilustres da cultura espanhola.

Oração de São João da Cruz

Ó Deus que guiastes São João da Cruz à santa Montanha que é Cristo, através da noite escura da renúncia e do amor ardente à Cruz, concedei-nos segui-lo como mestre de vida espiritual e como ele possamos colocar amor onde não há amor para encontrarmos amorâ€? e assim em meio às dificuldades da vida possamos atingir a plenitude do amor a Vós e aos irmãos para um dia contemplar eternamente a vossa glória no Céu.

São João da Cruz, rogai por nós. Amém.

Oração por proteção

Ó caríssimo S. João da Cruz, alma sublime irradiada pela luz de Deus, protege as nossas pobres almas preocupadas com os bens terrenos e ensina-nos o caminho estreito e árduo que conduz ao Monte do Senhor.

Vamos compreender o valor das realidades divinas e a fragilidade frágil de todas as coisas humanas.

Vós que és o pai do espiritual, o patrono dos místicos, o mestre da contemplação e o guia das formas mais sublimes de oração, infunde energia e ímpeto no nosso espírito, para que, com a ajuda da graça, aprendamos a amar a Deus na terra para então venha desfrutá-lo eternamente na abençoada pátria do Reino. Amém

Frases de São João da Cruz

Ao entardecer desta vida, serás examinado no amor.

Onde não existe amor, coloca amor e amor encontrarás.

Quanto mais uma alma ama, tanto mais perfeita é naquilo que ama.

A alma que caminha no amor não se cansa.

Com mais abundância e suavidade se comunica Deus nas adversidades.

Sem caridade, nenhuma virtude é graciosa diante de Deus.

Um só pensamento do homem vale mais que o mundo todo; portanto, só Deus é digno dele.

Procurai lendo e encontrareis meditando; chamai orando e abrir-se-vos-á contemplando.

Para se enamorar de uma alma, Deus não põe os olhos na sua grandeza, mas na grandeza da sua humildade.

Deus não obra as virtudes na alma sem a sua cooperação.

Um ato de virtude gera na alma suavidade, paz, consolação, luz, pureza e fortaleza.

Deus humilha muito para elevar muito.

Quem age com tibieza está próximo da queda.

Grande mal é olhar mais aos bens de Deus que ao próprio Deus.

Se queres chegar à posse de Cristo, jamais O procures sem a cruz.

Mais do que quantas obras possas fazer, Deus prefere de ti a pureza de consciência, ainda que no menor grau.

Quem cai estando só, caído a sós fica; e em pouca conta tem a alma, pois unicamente em si mesmo confiou.

A sabedoria entra pelo amor, pelo silêncio e pela mortificação; grande sabedoria é saber calar e não olhar aos ditos, aos feitos e às vidas alheias.

Quem não procura a cruz de Cristo não procura a glória de Cristo.

Agrada mais a Deus uma obra, por pequena que seja, feita às escondidas e sem desejo de que saibam, do que mil feitas com desejo de que os homens as conheçam.

