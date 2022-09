Pesquisa FSB/BTG (19/9): quem está na frente Lula ou Bolsonaro?

Pesquisa FSB/BTG, divulgada dia 19 de setembro, mostra que Luiz Inácio da Silva (PT) está na frente 44% das intenções de votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) soma 35%. Na sequência aparece Ciro Gomes (PDT) com 7% e Simone Tebet (MDB) com 5%.

Levantamento ouviu 2mil pessoas por telefone; margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

Veja também: quais partidos apoiam Bolsonaro (PL).

Quem está na frente Lula ou Bolsonaro – Eleições 2022

Quem está na frente Lula ou Bolsonaro é o candidato do PT, de acordo com a nova pesquisa FSB fez um levantamento a pedido do Banco BGT Pactual, que foi divulgado hoje (19). Segundo a pesquisa, o candidato Lula (PT) está na liderança com 44% das intenções de votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL).

Na sequência aparecem Ciro Gomes com 7%, Simone Tebet (MDB) com 5% e Soraya Thronicke (União Brasil) com 1%. Felipe D’Avila (Novo), Eymael (DC), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Pericles (UP) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% e 3% dos entrevistados não soube ou não respondeu a pesquisa.

Em relação à última pesquisa FSB/BTG, o petista cresceu três pontos percentuais nas intenções de voto e Bolsonaro (PL) se manteve com o mesmo percentual. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) oscilaram dois pontos para baixo, cada um.

Veja a classificação da pesquisa estimulada FSB/BTG:

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Luiz Felipe D’Avila (Novo): 0%

José Maria Eymael (DC): 0%

Vera Lucia (PSTU): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Nenhum/branco/nulo: 4%

Não sabe/não respondeu: 3%

Pesquisa FSB/BTG: Segundo turno – Lula

O instituto levantou possíveis cenários de segundo turno com Lula (PT) contra os outros candidatos mais bem colocados. O petista venceria e seria eleito em todos eles.

Lula X Bolsonaro

Em um possível cenário de segundo turno entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL), o petista venceria as eleições com 52% das intenções de voto, contra 39% de Bolsonaro (PL).

Lula (PT): 52%

Jair Bolsonaro (PL): 39%

Nenhum/branco/nulo: 7%

Indecisos: 2%

Lula X Ciro

Caso o ex-presidente enfrentasse o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), ele venceria com 48% dos votos contra 35% de Ciro.

Lula (PT): 48%

Ciro Gomes (PDT): 35%

Nenhum/branco/nulo: 16%

Indecisos: 1%

Lula X Tebet

Em um cenário de Lula (PT) contra Tebet (MDB), o petista venceria as eleições com 50% dos votos contra 33% da candidata do MDB.

Lula (PT): 50%

Simone Tebet (MDB): 33%

Nenhum/branco/nulo: 15%

Indecisos: 1%

Segundo turno – Bolsonaro

O FSB questionou aos entrevistados sobre possíveis cenários de segundo turno em que Bolsonaro enfrentaria os candidatos mais bem colocados nas pesquisas. Nesses casos, o atual presidente perderia em todos os cenários e não seria reeleito.

Bolsonaro X Ciro Gomes

Caso Bolsonaro (PL) enfrentasse Ciro Gomes (PDT) no segundo turno, o pedetista venceria com 49% dos votos contra 41% de Bolsonaro (PL).

Ciro Gomes (PDT): 49%

Jair Bolsonaro (PL): 41%

Nenhum/branco/nulo: 9%

Indecisos: 1%

Bolsonaro X Tebet

Em segundo turno entre Bolsonaro (PL) e Tebet (MDB), a candidata venceria com 48% das intenções de voto contra 41% de do atual presidente.

Simone Tebet (MDB): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 41%

Nenhum/branco/nulo: 10%

Indecisos: 1%

Votos válidos

Em relação aos votos válidos, excluindo nulos e brancos, Lula tem 47% dos votos, seguido por Bolsonaro (PL) com 37%, Ciro Gomes (PDT) com 8% e Simone Tebet (MDB) com 6%.

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 6%

Outros: 2%

Pesquisa FSB/BTG espontânea

O FSB ainda fez uma pesquisa espontânea com os entrevistados. Ou seja, não apresentou uma lista com os candidatos, apenas perguntou em quem votariam para presidente. Nesse caso, Lula (PT) ficou à frente com 42% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (PL) com 34%. Ciro Gomes (PDT) aparece com 4% e Simone Tebet (MDB) com 3%. Outros candidatos citados somaram 2% dos votos. Indecisos somaram 9% e outros 6% afirmaram que não votariam.

Veja o resultado da pesquisa espontânea: